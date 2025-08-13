澳洲母驚見女兒與男友發生關係 竟持菜刀刺傷對方

菜刀示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2025/08/13 11:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名母親於2023年在家中發現14歲女兒偷帶同齡男友回家發生性關係，憤而持刀刺向對方，近期開庭該名母親辯稱以為少年是入侵者，她是為自我防衛，但檢察官指出少年被發現後曾多次道歉並嘗試逃離現場，陪審團最後宣判，蓄意傷害男孩的罪名成立，此案下月3日將於地方法院進入宣判階段。

綜合外媒報導，49歲母親金（Jennifer Mui Len Chin）是一名嚴格基督教信徒，故禁止女兒交男友。她近期出庭承認於2023年在帕克伍德（Parkwood）家中，發現丈夫臥室門關著，感到疑惑之下打開進入查看，驚訝發現床上被褥躺著1名赤裸胸部少年，憤而質問對方身分，在旁14歲女兒則辯稱「他無家可歸想幫助對方」。

金在法庭上說，事發當時她相當害怕，認為這名14歲少年是侵入者，故憤而拿廚房刀具刺向對方胸口，「我只想讓他離我的孩子遠一點」、「以為他是入侵者，要侵入她和其孩子」

金聘僱律師德魯斯（Mark Andrews）指出，「金不清楚女兒是否受到威脅、強迫或強制下進入臥室，進而採取行動讓『入侵者』離開」，不過檢察官表示，州政府不接受自我防衛說法，也沒有理由相信這名少年是造成威脅的闖入者。

檢察官指出，當金發現少年後，這名少年說了多次「對不起」並試圖逃跑，隨後跑到前門並試圖離開，該名男童胸部左右2側有傷口，背部靠近肩膀處則有較表面的傷口。

法官朗斯代爾（Belinda Lonsdale）表示，她不認為金有再犯的風險，不過這是非常嚴重的罪行，州政府可能會要求判處監禁；陪審團判定嫌犯蓄意傷害男孩的罪名成立，此案於下月3日於地方法院進入宣判階段。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

