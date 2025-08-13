為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    用餐到一半落水！京都避暑必去「川床」突坍塌6人墜河

    日本京都知名景點「川床」昨日發生坍塌意外，造成多名客人墜河。（擷取自@moto7311/X）

    日本京都知名景點「川床」昨日發生坍塌意外，造成多名客人墜河。（擷取自@moto7311/X）

    2025/08/13 10:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都市知名景點貴船神社附近的「川床」餐廳昨（12日）發生坍塌意外，導致6名客人墜落河中，所幸大部分自行脫困，僅兩人送醫治療。

    綜合日媒報導，事故發生於12日上午11時許，地點位於京都市左京區鞍馬貴船町，一家餐廳設置在貴船川上的招牌觀光設施「川床」突然崩落，6名正在用餐的客人跌入河中。消防單位接獲通報後趕抵，發現5人自行上岸，另有一名70多歲女性由40多歲的男性員工救起。該女性因身體不適送醫，員工則因腳部挫傷接受治療。

    警方指出，當地自10日以來連日降下豪雨，至11日下午累積雨量達157毫米，恐致貴船川暴漲並削弱川床支撐結構。警方研判河水高漲可能是坍塌主因，但確切原因仍待調查。

    貴船地區以夏季「川床料理」聞名，遊客可在架於河面上的平台用餐消暑。然而，發生事故的餐廳在11日因天候停業，12日恢復營業不久便傳出意外。

    事發後，餐廳已緊急關閉川床，將用餐區移至室內以確保安全。警方正持續釐清事故細節及結構狀況，事件也引發外界對川床安全性的關注。

