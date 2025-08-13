為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國AI黑手伸美台！ 外洩文件驚爆發動「灰色地帶衝突」

    中國政府正與一系列國內人工智慧 （AI） 公司合作，發動比以往更逼真、更複雜的「大外宣」行動；示意圖。（路透資料照）

    2025/08/13 10:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國范德比大學 （Vanderbilt University） 的研究人員審閱一批外洩文件後揭露，中國政府正與一系列國內人工智慧 （AI） 公司合作，發動比以往更逼真、更複雜的「大外宣」行動，這場由AI驅動的資訊戰，已被形容為一種全新的「灰色地帶衝突」。

    根據美國科技新聞網站《Nextgov》報導，這批文件來自一家名為「GoLaxy」的中國AI公司。研究顯示，該公司已為至少117名現任美國國會議員及超過2000名美國政界與意見領袖建立了數據檔案。此外，該公司似乎也正在追蹤數千名右翼網紅與記者。

    前美國國防部數位服務處 （Defense Digital Service） 處長、現任范德比大學教員的戈德斯坦 （Brett Goldstein） 表示：「當你把這些碎片拼湊起來，你會開始想像，這是一個全新層級的灰色地帶衝突，我們必須真正理解它。」

    GoLaxy公司成立於2010年，由中國官方的中國科學院旗下研究機構創辦。文件顯示，該公司曾與中國情報、黨務及軍方高層合作，並已針對香港與台灣發動過影響力作戰。該公司利用一套名為「GoPro」的宣傳散播系統，在社群媒體上散布內容。

    前美國國家安全局 （NSA） 局長、現任范德比大學國家安全研究所所長的保羅·仲宗根將軍 （Gen. Paul Nakasone） 指出：「我們現在看到的是一種以我們前所未見的效率、速度與規模，進行開發與傳播的能力。」

    報導指出，川普政府已大幅裁撤了追蹤外國影響力作戰的辦公室，主因是這些單位過去被指控，在與社群平台協調移除假訊息時，審查了美國人的網路言論。

    面對這種由AI驅動的新型態資訊戰，仲宗根將軍強調，除了情報單位應持續追蹤海外威脅外，也需要公私部門合作，以更具創意的方式「持續接觸」（persistent engagement） 對手，找出並摧毀其發動攻擊的網路基礎設施。

