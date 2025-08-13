川普快抄作業！CNN專家教一招「雷根屠熊術」對付普廷

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷於2017年APEC峰會上交談。（法新社資料照）

2025/08/13 09:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會在即，一篇在美國有線電視新聞網 （CNN） 發表的觀點文章疾呼，美國總統川普應師法前總統雷根在1986年冰島雷克雅維克峰會的強硬姿態，為談判劃定單一且不可退讓的底線：俄羅斯必須同意全面停火，否則美方應準備空手而歸。

文章作者指出，俄羅斯總統普廷視談判為一場由他主導的舞蹈。他將試圖以合作的假象，將川普拖入一場漫長的、不停止戰爭的外交程序，以爭取時間並擺脫制裁。作者警告，川普若陷入地圖上的領土細節討論，將正中克宮下懷。

請繼續往下閱讀...

分析稱，川普實際上握有強大籌碼。他近期已對俄油買家印度加徵關稅，並成功促使北約盟國提高國防開支，更以部署核潛艦回應俄方威脅。普廷深知並尊重實力，川普應善用此優勢，堅守「先停火、後談判」的原則。

師法雷根：雷克雅維克峰會的強硬啟示

文章的核心論點，是重溫雷根在雷克雅維克與蘇聯領袖戈巴契夫的歷史性交手。當時，雷根為了一個歷史性的核武削減協議，已與對方達成多數共識，但當戈巴契夫要求美國放棄「星戰計畫」作為最終條件時，雷根斷然拒絕，導致峰會以看似失敗的僵局告終。

據稱，當戈巴契夫在會後問雷根還能做什麼時，雷根只回答：「你本該說『好』的。」（"You should have said 'Yes.'"） 這次看似失敗的堅持，最終為一年後的《中程飛彈條約》奠定了基礎。

作者最後警告，峰會中有一句著名的外交格言必須被記取：「如果你不在餐桌上，你就在菜單上。」（"If you’re not at the table, you’re on the menu."） 普廷渴望營造與美國總統平起平坐、在美國領土上劃分歐洲疆界的畫面，這是美國在任何情況下都不應給予的。峰會的成敗只有一個標準：阿拉斯加會後，是否有停火？其餘一切皆為雜音。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法