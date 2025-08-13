疑與女友通話吵架 22歲台男赴大馬旅遊墜42樓亡

台灣22歲男子近期前往馬來西亞旅遊期間，疑與女友在通話發生激烈口角爭執，導致一時想不開從公寓42樓往下跳，最終送醫不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

2025/08/13 10:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣22歲男子近期前往馬來西亞吉隆坡旅遊期間，疑與女友在通話發生激烈口角爭執，導致一時想不開從公寓42樓往下跳，最終送醫不治身亡。

據馬來西亞《中國報》獨家報導，蕉賴景區主任艾迪爾助理總監受訪時透露，當地警方當地時間10日晚間10時51分獲報，位於吉隆坡蕉賴某公寓有人墜落至8樓，警員急赴現場查看，醫護人員同晚11時25分證實男子傷重，不幸逝世。

經過警方初步調查，死者為來自台灣22歲徐瑞榮（譯音），遺體送往國大醫院，驗屍結果顯示死因為「高處墜落導致胸部、胸部受傷」，他在上月30日入境馬來西亞旅遊，8天前抵隆市蕉賴的友人家暫住1週左右。

艾迪爾指出，死者友人當晚10時許目睹徐瑞榮與女友通話時發生大聲爭吵、哭泣，隨後離開房間留下私人談話空間，孰料待友人重回客廳發現徐男不見蹤影，走到陽台才驚訝發現對方已墜樓。

艾迪爾說，此案未涉及任何刑事成分，警方將此案列為猝死案（SDR）調查。

另，台北駐馬經濟文化辦事處已接獲通報，並已透過相關管道聯絡家屬，協助家屬與殯葬業者聯繫。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

