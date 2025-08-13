為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疑與女友通話吵架 22歲台男赴大馬旅遊墜42樓亡

    台灣22歲男子近期前往馬來西亞旅遊期間，疑與女友在通話發生激烈口角爭執，導致一時想不開從公寓42樓往下跳，最終送醫不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    台灣22歲男子近期前往馬來西亞旅遊期間，疑與女友在通話發生激烈口角爭執，導致一時想不開從公寓42樓往下跳，最終送醫不治身亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    2025/08/13 10:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣22歲男子近期前往馬來西亞吉隆坡旅遊期間，疑與女友在通話發生激烈口角爭執，導致一時想不開從公寓42樓往下跳，最終送醫不治身亡。

    據馬來西亞《中國報》獨家報導，蕉賴景區主任艾迪爾助理總監受訪時透露，當地警方當地時間10日晚間10時51分獲報，位於吉隆坡蕉賴某公寓有人墜落至8樓，警員急赴現場查看，醫護人員同晚11時25分證實男子傷重，不幸逝世。

    經過警方初步調查，死者為來自台灣22歲徐瑞榮（譯音），遺體送往國大醫院，驗屍結果顯示死因為「高處墜落導致胸部、胸部受傷」，他在上月30日入境馬來西亞旅遊，8天前抵隆市蕉賴的友人家暫住1週左右。

    艾迪爾指出，死者友人當晚10時許目睹徐瑞榮與女友通話時發生大聲爭吵、哭泣，隨後離開房間留下私人談話空間，孰料待友人重回客廳發現徐男不見蹤影，走到陽台才驚訝發現對方已墜樓。

    艾迪爾說，此案未涉及任何刑事成分，警方將此案列為猝死案（SDR）調查。

    另，台北駐馬經濟文化辦事處已接獲通報，並已透過相關管道聯絡家屬，協助家屬與殯葬業者聯繫。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播