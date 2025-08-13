為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    無視禁令！駐肯亞英軍被控在當地購買性服務

    英軍駐肯亞訓練單位（BATUK）正在進行日常訓練。（歐新社檔案照）

    2025/08/13 10:20

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部於2022年禁止軍隊在國外購買性服務，此舉是為了遏止軍人對當地人民有任何不當的性剝削、性虐待的行為。但近日1項報告指出，英軍駐肯亞訓練單位（BATUK）無視了這項命令。

    《BBC》報導，2012年有消息稱，肯亞1名婦女被駐紮在BATUK的英國士兵殘忍殺害，在英國獨立電視台（ITV）將此事件製作成紀錄片後，引起大眾對BATUK士兵暴行的憂慮。

    此後接二連三出現對於該單位惡行的指控，而針對這一連串的事件，英國國防部於2022年下令，禁止軍人在國外購買性服務，以遏止軍人在當地的性剝削行為。

    然而，近日1份調查報告顯示，在國防部下達命令後，仍然有BATUK士兵持續在當地進行性交易。英國參謀總長沃克（Roly Walker）表示，BATUK的不良行為不該發生，英國軍隊絕對不允許性剝削和性虐待，這不符合英國軍人的精神。

    該報告還提到，調查記錄自2022年7月開始至今，共有35起BATUK士兵涉嫌購買性服務的案例，當中有26起是在當年對當地軍人進行新規定教育訓練之前，剩餘9起是在教育訓練之後，但在大多數的事件中，這些軍人並未承認自己的行為。

    報告最後補充，即便BATUK士兵購買性服務的人數相較該單位總人口7666人來看並不高，但仍須以管理風險較高的方式來對待此事件。

    後續軍方也承諾，將會根據報告中建議事項改善，包含有性交易紀錄的士兵更容易被勒令退伍，以及加強BATUK士兵日常中的訓練等。

