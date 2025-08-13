「雙普會」地點倉促定於阿拉斯加軍事基地 引發爭議與擔憂

美國總統川普與俄羅斯總統普廷將在阿拉斯加埃爾門多夫-理查森聯合基地會晤。（美聯社）

2025/08/13 10:15

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日忙於確定15日美國總統川普與俄羅斯總統普廷峰會舉辦地的美國官員發現阻礙，因夏季是阿拉斯加旅遊旺季，接待2位國家領導人場地選擇極其有限。最終白宮官員倉促將峰會地點定為阿拉斯加一處美軍基地，此決定引發批評。另外白宮證實，兩人將舉行僅有翻譯在場的「一對一獨談」，同樣引發擔憂。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，峰會組織者認為，阿拉斯加唯一可行峰會地點是安克拉治（Anchorage），而只有位於該市北部邊緣的埃爾門多夫-理查森聯合基地（Elmendorf-Richardson）能滿足會晤的維安要求。

2位白宮官員表示，川普與普廷將於15日於該基地會面。對此美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）痛批，這是普廷的重大勝利。

波頓聲稱，對普廷而言唯一比阿拉斯加更好的峰會舉辦地點為俄羅斯首都莫斯科，美國最初的安排就讓普廷獲得巨大勝利。

另外外界也對川普與普廷將舉行「一對一獨談」抱持擔憂。美國國務卿魯比歐12日說，川普覺得他必需親自與普廷面對面，進行一對一對話，才能觀察普廷並做出評估。

雖領導人單獨會晤並不罕見，但川普和普廷關係一直備受關注。在川普第一任期內，美國高級官員表示，當高級助理不在會晤現場時，他們有時也對會談內容一無所知。川普之前2次與普廷的會晤，都有翻譯陪同，但沒有高級助理。

針對這種情況，被排除在川普與普廷峰會外的歐洲，擔憂烏克蘭權利可能因此受損。烏克蘭也擔心可能損失更多領土，其總統澤倫斯基12日重申，烏克蘭不能同意俄羅斯提出以放棄更多領土換取停火的建議，因為俄羅斯會將獲得的領土做為未來發動新一輪戰爭的跳板。

