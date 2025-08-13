為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美人權報告為盟友洗白 前官員怒轟：蘇聯宣傳品

    薩爾瓦多一座巨型監獄內的景象。美國川普政府最新發布的人權報告，大幅淡化了對薩爾瓦多侵犯人權的批評，此舉被外界質疑與兩國在遣返移民議題上的合作有關。（美聯社）

    2025/08/13 08:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府大幅修改了國務院行之有年的全球人權報告，顯著淡化了對薩爾瓦多與以色列等盟友的批評，同時卻加劇了對巴西與南非的抨擊。這份被外界批評為政治凌駕專業的報告，已引發人權團體與前官員的強烈反彈。

    根據路透報導，這份延宕數月的2024年人權報告，在川普親信官員的修改下，使其符合「美國優先」（America First） 價值觀。報告不僅大幅刪減了對以色列在加薩造成人道危機的描述，更完全抹去了拜登政府時期對各國LGBTQI權利狀況的批評。

    報告對薩爾瓦多的態度轉變尤為劇烈。2023年的報告曾詳列該國「重大的人權問題」，包括非法殺戮與酷刑；而新版報告竟稱「無可信的重大侵犯人權報告」。此轉變的背景是，華府正與薩爾瓦多總統布格磊 （Nayib Bukele）合作，將移民遣返至該國一座巨型監獄。

    與此同時，報告加劇了對巴西法院「壓制言論自由」的批評，並指控南非政府對具歐洲血統的阿非利卡人（Afrikaners）進行土地徵用與種族歧視，這些都與川普政府對兩國的既有政策衝突一致。

    非政府組織「新政策」（A New Policy） 主任、前國務院官員保羅 （Josh Paul） 對此痛批，這份報告的結果，更像是一份「蘇聯宣傳品」。

    國務院發言人布魯斯 （Tammy Bruce） 則辯稱，報告的重組是為了提高可讀性，不再是一份充滿「政治偏見」的冗長清單。國務卿魯比歐四月也曾撰文稱，國務院相關部門已淪為「左翼活動家的平台」，暗示了此次改革的意識形態動機。

