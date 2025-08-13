為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「雙普會」前急報備！北韓官媒首證實金正恩與普廷通話

    北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩（見圖）12日與俄羅斯總統普廷通話。（路透）

    北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩（見圖）12日與俄羅斯總統普廷通話。（路透）

    2025/08/13 08:53

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩12日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通話。這是北韓媒體首度發布北韓領導人與外國元首通話的消息。

    《韓聯社》報導，金正恩在通話中承諾，北韓將一如既往秉持兩國條約精神，全面支援俄羅斯領導層採取的一切措施。

    通話中，普廷高度讚賞北韓在解放庫斯克（Kursk）地區過程中提供的支援，讚揚北韓部隊的奉獻精神，並對北韓解放戰爭勝利紀念（8月15日）80周年表示祝賀。對此金正恩表示感謝。

    北韓官媒報導稱，當天兩國領導人在友好氛圍中進行通話，雙方商定今後保持密切溝通。

    此外，克里姆林宮當天也發布消息稱，普廷在與金正恩通話時介紹了即將舉行的美俄領導人會談相關內容，但北韓媒體並未提及相關內容。

    普廷和美國總統川普（Donald Trump）將於本月15日在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）舉行會談。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日表示，川普將致力於終結俄烏戰事並停止殺戮。

