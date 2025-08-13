為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普與蒲亭會談　白宮：有助判斷如何終結俄烏戰爭

    2025/08/13 05:15

    〔中央社〕白宮今天表示，美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭將於15日在美國阿拉斯加州安克拉治舉行會談，與蒲亭會面將讓川普對如何結束俄烏戰爭有最佳判斷依據，未來也希望舉行美俄烏領導人三方會談，以終結戰事。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會表示，川普（Donald Trump）本週稍晚將前往安克拉治（Anchorage）與蒲亭（Vladimir Putin）舉行雙邊會，川普致力於設法終結這場戰事並停止殺戮。

    她認為，美俄領導人同處一室、面對面會談，而非透電話溝通，將讓川普對如何結束這場戰爭及對局勢走向，有最佳判斷依據。

    李威特表示，川普政府已動用所有手段，設法透過外交途徑實現和平。川普已表明，希望促成和平協議，他昨天也說，希望未來能舉行美俄烏三方領導人會談，以終結俄烏戰爭。

    美媒報導，川普昨天表示，基輔和莫斯科都須割讓部分土地以終結俄烏戰爭，而川普與蒲亭本週會談將立即表明蒲亭是否願意達成協議。

    對於媒體問及白宮是否擔心若允許俄羅斯保留其在烏克蘭東部占領的土地，將對中國等其他美國的對手傳達出什麼樣的訊號？李威特回應表示，川普有決心要結束俄烏戰爭，這是非常複雜的局勢，相關計畫細節將由川普、蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及美國的歐洲盟友進行討論。

    李威特說，美國和烏克蘭及歐洲盟友保持密切聯繫。

    外電報導，澤倫斯基已表示不會割讓被強占的土地。川普則稱，澤倫斯基的立場令他困擾，並堅持必須進行領土交換。

    但川普也說，他會告訴蒲亭：「你（蒲亭）必須結束戰爭。」

    俄烏戰爭持續超過3年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。川普與蒲亭會談能否為終結這場戰爭帶來關鍵性進展，外界格外關注。（編輯：洪(啟)原）1140813

