史上首次！南韓法院批准逮捕金建希 前總統夫婦同時被捕

南韓法院12日深夜，針對前總統尹錫悅夫人金建希簽發逮捕令。（美聯社）

2025/08/13 01:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓法院12日深夜，針對前總統尹錫悅夫人金建希簽發逮捕令，形成南韓憲政史上首次出現前總統夫婦都被捕的情況。

負責調查金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）7日以涉嫌違反「資本市場法」和「政治資金法」，以及「特定犯罪加重處罰法」為由，提請法院批捕金建希。韓聯社報導，首爾中央地方法院在接近午夜時，以有湮滅證據之虞為由，對金建希簽發逮捕令。

據報導，這3項指控分別與德意志汽車公司股價操縱案、政治掮客介選案、宗教人士請託案有關。

美聯社報導，尹錫悅去年12月突然宣布戒嚴，後遭國會彈劾，今年4月憲法法院正式確認，延續了南韓總統下場不佳的長期紀錄，但他與金建希是南韓史上首對同時因刑事指控被捕的總統夫婦。

法院12日上午約10時10分開庭進行逮捕必要性審查，金建希出庭受審，庭審持續4個多小時後，於下午約2時35分結束。金建希在庭審結束後，被送至首爾南部看守所等待結果。金建希被批捕後，將正式被羈押於此。

獨檢組懷疑，金建希與尹錫悅曾應選舉掮客要求，對保守派「國民力量黨」施壓，要求該黨在2022年國會補選中提名特定候選人。該名政治掮客明泰均（譯音）被指為尹錫悅進行免費且操縱數據的民意調查，可能協助尹錫悅在總統初選中勝出。

此外，金建希還與多項貪腐指控有關，包括據稱透過1名做為統一教官員中間人的算命師，收受奢侈禮物以換取商業利益，以及可能涉及德意志汽車股價操縱案。

調查團隊12日稍早逮捕金建希的1名親信，此人從越南返國後，被控利用與前第一夫人的關係，為其財務困難的公司爭取數百萬美元的投資。

檢方11日還突擊搜查1家建設公司，調查其董事長是否購買1條價值4.3萬美元的奢華項鍊，據信是金建希2022年陪同尹錫悅訪問歐洲時所佩戴的「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）項鍊。調查人員懷疑，該項鍊可能與董事長女婿，出任時任總理韓悳洙的幕僚長一職有關。

金建希否認指控，聲稱她在歐洲佩戴的項鍊並非真品，而是借來的仿冒品。

尹錫悅在總統任內多次拒絕對妻子展開調查，斥之為毫無根據的政治攻擊。

金建希上週出席庭訊時，曾為引發公眾關注致歉，但也暗示將否認指控，聲稱自己是「無足輕重的人」。

上月10日，尹錫悅被負責調查內亂叛國案的獨檢組逮捕，目前被羈押在首爾看守所。

