澤倫斯基面臨憲法難題 與俄交換領土若未經公投屬犯罪行為

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普表示，烏克蘭和俄羅斯可能都必須割讓部分領土，才能終結戰爭，這「對雙方都有好處」。然而，要求烏克蘭接受與俄國交換領土的和平協議，不僅極度不得民心，還會違反烏克蘭憲法。

美聯社12日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明確拒絕與莫斯科達成任何可能涉及割讓領土的協議，強調「烏克蘭人不會將土地交給佔領者」。對澤倫斯基而言，這種協議將是其總統生涯的災難，將在烏克蘭人歷經3年多流血犧牲後引發公憤。

此外，澤倫斯基也沒有權力簽署這類協議，因為改變烏克蘭1991年的邊界，違反烏國憲法。

對於任何涉及領土交換的協議，烏克蘭憲法構成重大障礙。憲法明文規定，只有全民公投才能改變烏克蘭領土。基輔謝甫琴科國立大學政治學教授雷捷洛維奇（Ihor Reiterovych）指出，領土變更只能由人民決定，無論是總統、內閣還是國會，都不能更改。

雷捷洛維奇表示，如果澤倫斯基在談判中同意與俄羅斯交換領土，他立刻就會成為罪犯，因為他違反烏克蘭的最高法律。

烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）10日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目中，秀出烏克蘭憲法，指出總統是「憲法的保證人」，根據第133條不能割讓領土。

從烏克蘭東北部到克里米亞半島，俄國目前已佔領約5分之1的烏國領土。俄國幾乎完全控制烏東盧甘斯克州，並佔領頓內茨克州約3分之2地區，這兩地合稱「頓巴斯」，是烏克蘭的戰略工業核心。俄羅斯長期覬覦該地，在全面入侵的第1年便予以併吞，即使當時尚未完全掌控該區。

俄羅斯還控制超過一半的赫爾松州，該地對維持從鄰近克里米亞陸路走廊的補給線至關重要，以及札波羅熱州的部分地區，後者是歐洲最大核電廠所在地，已被俄方奪取。

俄軍也在烏國東北部的哈爾科夫州與蘇米州佔領部分地區，這些戰略價值不高的地區，可能是莫斯科願意用來交換頓內茨克更重要領土的籌碼。

烏軍方面，雖然目前仍在俄國境內的庫斯克州活動，但幾乎沒有實際佔領地，成為談判籌碼的作用有限。若有任何土地交換討論，烏方或許唯一能接受的，就是交換這些微不足道的控制區。

包括雷捷洛維奇在內的分析家認為，領土交換只是煙霧彈，最新民調顯示，沿現有交戰前線凍結衝突，是烏克蘭人願意接受的唯一方案。這種作法可以為雙方爭取時間補充兵力、發展國內軍工產業。烏克蘭也需要西方夥伴提供強有力的安全保障，以嚇阻未來俄羅斯幾乎必然發動的侵略。

然而，凍結衝突意味著，除了俄國2014年非法併吞的克里米亞，與隨後部分佔領的盧甘斯克州與頓內茨克州之外，烏克蘭還得接受無法以軍事手段奪回新失去的領土。儘管基輔承認目前無力收復，但從未正式承認其為俄國領土。

