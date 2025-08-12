不考慮採購F35 !西班牙親中 與美關係緊繃

西班牙總理桑切斯因為拒買美製戰機，在經濟上又推動親中政策，引發與川普政府的關係緊張。（路透檔案照）

2025/08/12 23:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國網路財經媒體CNBC報導，西班牙近來宣布放棄採購美製F35匿蹤戰機，同時加強與中國的經濟關係，此種在歐盟國家中獨樹一幟的外交與國防政策，正加劇與美國川普政府之間的緊張關係。

報導指出，近期美國與西班牙關係因國防與中國政策出現裂痕。西班牙國防部上週宣布，將不再考慮採購美國洛克希德馬丁公司的F35戰機，轉而選擇歐洲自製軍機，此舉引發川普不滿。

川普曾在六月底的北約峰會上公開抨擊西班牙，指責其未承諾於2035年前將國防支出提升至GDP的5%，並揚言若西班牙「搭便車」，其經濟將被徹底摧毀，甚至要對其貿易徵收雙倍關稅。

更令華府憂慮的是，西班牙積極深化與中國的經濟合作。儘管美國在西班牙南部設有兩處軍事基地，馬德里卻持續被視為歐洲對中態度最友善的國家之一。近期，西班牙政府授予中國科技巨頭華為數百萬歐元合約，允許其提供通訊監控技術，引發美國與部分歐盟官員強烈批評。

報導引述歐亞集團分析師桑蒂看法，指西班牙總理桑切斯正藉由專注於國防、國際戰略等重大外交議題，試圖轉移公眾對其國內困境的注意力。桑蒂表示，西班牙身為歐盟成員國，能透過集體談判機制避免直接承受美國的貿易報復；加上川普過去對西班牙的關注度極低，使馬德里享有某種程度的政治保護傘，也才使西班牙敢大膽批評川普。

馬德里皇家埃爾卡諾研究所資深研究員莫利納指出，西班牙自1898年美西戰爭後，便未再參與重大軍事衝突，加上地理上遠離俄羅斯，使其對美國的戰略依賴遠低於其他歐洲國家。他說，西班牙的政治文化更傾向親歐，而非跨大西洋關係；而且桑切斯政府被視為歐洲最左傾的執政團隊，使其與極度不受西班牙民眾歡迎的川普保持距離，成為國內政治的自然選擇。

