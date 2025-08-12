夾擊菲船中國2船艦反自撞 史丹佛大學專家：危險操作恐引爆美中衝突

中國海警3104號，11日在南海黃岩島附近追逐菲律賓巡邏艦時，撞上自家飛彈驅逐艦「桂林號」。（法新社）

2025/08/12 23:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊11日在黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）執行對漁民運補任務期間，遭中國海警船和海軍驅逐艦夾擊。菲律賓外交部12日發表聲明，對中方危險行徑表達嚴重關切；專家指出，中國海警船追逐菲國巡邏艦而撞上自家海軍驅逐艦，不僅讓北京顏面掃地，還可能引發更嚴重的美中衝突。

中國1艘海警船11日在南海高速追逐菲律賓巡邏艦時，撞上船體較大的中國海軍飛彈驅逐艦「桂林號」，導致海警船船艏嚴重受損，成為菲中2國在南海爭議海域爆發一連串衝突的最新事例。美國有線電視新聞網（CNN）引述專家說法報導，這起碰撞事故對中國軍方而言，堪稱顏面掃地，而且原本情況可能更糟，因為菲律賓是美國盟友，菲國總統小馬可仕曾表示，此類事件若導致菲律賓水手喪生，可能被視為「戰爭行為」。

美國史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）指出，排水量7500噸的桂林號本來可能撞上船體小得多的菲律賓巡邏艦，幾乎肯定會造成傷亡，甚至導致菲國巡邏艦沈沒，「菲律賓是否可以將此視為武裝攻擊？」

美國政府一再重申，將捍衛菲律賓抵抗在爭議海域遭受的任何武裝攻擊，並強調美方對1951年美菲共同防禦條約的承諾「堅若磐石」。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）認為，中國海警船和驅逐艦似乎試圖夾擊菲國巡邏艦，迫使其在極近距離承受水砲直射到引擎進氣口，並由其中1艘負責撞擊其艉部，或以其他方式使其失去行動能力。

然而，這種操作需要大量演練與協同，「他們試圖對菲律賓船員施展一種嶄新、大膽且複雜的操作，但既無經驗又缺乏配合，最後付出代價。」

英國倫敦大學國王學院戰爭研究系教授帕特拉諾（Alessio Patalano）也說，中方的行動「完全沒有任何可稱為航海技藝的成分」，從意圖到執行都極不專業且危險，最終遭受癱瘓性損傷。

此事凸顯了專家長期擔憂的南海風險：任何1名艦長或飛行員的1次失誤，都可能引發大國軍事衝突。帕特拉諾指出，2艘中國船艦的敵意行為，已經激烈到無法避免碰撞。鮑爾則說，這種行為受到北京縱容，例如2001年發生的南海撞機事件，中國1名殲-8戰機飛行員不幸喪生，卻被視為民族英雄，「軍官的獎懲機制似乎傾向於鼓勵挑釁」。

中國海警3104號，11日在南海追逐菲律賓巡邏艦時，撞上自家飛彈驅逐艦「桂林號」（舷號164）。（法新社）

