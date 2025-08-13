「紅三代」澳洲開車肇事突成台灣人 他揭3疑點：認知作戰！

23歲華裔女子楊蘭蘭日前在澳洲開車肇事，其身分引發外界猜測。（圖翻攝自X平台）

2025/08/13 00:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）日前駕駛勞斯萊斯休旅車，在雪梨狠撞澳洲電台主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）的賓士，造成對方的專職司機重傷截肢。事後楊蘭蘭被爆是中共高官的小孩，但小粉紅卻瘋傳楊蘭蘭是台灣人，其家族與民進黨政要關係匪淺。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，楊蘭蘭應該確實是中國權貴的家人，「她說成台灣人，並順便抹黑一下民進黨，是巧妙的移花接木，也是認知作戰的一種手法。」

車禍發生在澳洲雪梨高級住宅區玫瑰灣（Rose Bay）。矢板明夫12日深夜在臉書發文，「前幾天在澳洲發生了一場車禍，肇事者是一位年輕女子，名叫楊蘭蘭。她駕駛勞斯萊斯豪車，把對方司機撞成重傷後，支付了驚人的高額保釋金。同時，被爆出帳戶裡面有天文數字般的巨額存款。這位大小姐到底是何許人也？在中國國內外的華文圈引起了廣泛的討論。有人說她是中國前國家主席楊尚昆的重孫女；也有人說她是前外交部長楊潔篪的孫女；還有人說她是國家主席習近平的私生女。」

「正當大家議論紛紛的時候，在網易等中國國內的各大主要網站，突然出現了一篇文章，說這位楊蘭蘭『是台灣人』。文章是這樣寫的：楊蘭蘭現年23歲（2002年生於台北）持有澳大利亞永久居留權，長住悉尼德寶灣兩套臨海別墅。她爸是楊正雄，台灣正雄集團老總，同時擔任台灣工商協進會理事。媽媽是林淑惠，正雄文教基金會執行長，同時兼任台灣佛教慈惠基金會董事。這家企業涉黑涉政，牽扯弊案，在台灣臭名昭著。」

「2015年，正雄集團承接台北信義區軍眷村改建項目，楊正雄通過虛報建材價格套利2.4億台幣，並向賴素如行賄800萬台幣，最終項目以《驗收合格》名義通過，村民入住後頻繁出現牆面開裂、漏水等問題。2020年蔡英文競選期間，正雄集團以『新世代產業基金』名捐贈5000萬台幣，『換取』政策；2022年台南市長選舉中，向賴清德陣營提供3000萬台幣『政策諮詢費』，直接干預地方政務。」

矢板明夫搖頭表示，「對台灣社會稍有了解的人就會知道，這篇寫的煞有介事的文章中，有太多與事實不符的地方。比如說，文章中提到，楊蘭蘭的父親在2015年台北市的眷村改造時，向前國民黨籍台北市議員賴素如行賄，但實際上賴素如在2014年底就已經落選。還提到2022年的台南市長選舉，其父為賴清德陣營提供政策諮詢費，但實際上賴清德當時已經是副總統，並沒有參加2022年的台南市長選舉。」

「此外，我在台灣網上也沒有查到『正雄集團』或『正雄文教基金會』。最有名的楊正雄，是一位前桌球選手。楊蘭蘭應該是中國權貴的家人。把她說成台灣人，並順便抹黑一下民進黨，是巧妙的移花接木，也是認知作戰的一種手法。」

