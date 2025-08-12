為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    哥倫比亞鬥牛節驚悚意外 鬥牛士被牛角頂飛慘死

    馬奎茲在跳躍公牛失敗後，連續遭到衝撞，現場驚呼聲不斷。（圖擷取自X@PlataformaALTO）

    馬奎茲在跳躍公牛失敗後，連續遭到衝撞，現場驚呼聲不斷。（圖擷取自X@PlataformaALTO）

    2025/08/12 23:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一場傳統鬥牛節驚傳死亡意外，一名35歲男子在躍牛挑戰中失手，被憤怒的公牛多次攻擊，送醫後不治，駭人影片在網路上引發熱議。

    根據《紐約郵報》報導，這起事件發生於上週六（9日）在哥倫比亞北部的馬格達萊納省豐達西翁鎮（Fundación, Magdalena）。尤瓦尼斯．馬奎茲（Yovanis Márquez）參加當地的「柯拉列哈」（corraleja）鬥牛節時，試圖挑釁並躍過公牛，卻未能成功，被牛角頂飛並多次衝撞，現場觀眾目睹慘劇驚恐尖叫。

    畫面顯示，馬奎茲被頂飛後一度由觀眾攙扶離場，看似能自行站立，但隨即因大量失血倒地。一名目擊者向《時報》（El Tiempo）形容：「他站起來像沒事，但血不停流出，幾秒後便倒下」，馬奎茲被送往附近醫院時已無生命跡象。

    動保團體「Plataforma ALTO」指出，該公牛當時受傷，攻擊行為是自我防衛，並呼籲全面終止這種危險且殘忍的活動。雖然哥倫比亞國會去年通過禁止鬥牛的法案，但相關禁令將於2027年才全面生效，意味在此之前仍有類似意外發生的風險。

