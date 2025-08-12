哥倫比亞鬥牛節驚悚意外 鬥牛士被牛角頂飛慘死

馬奎茲在跳躍公牛失敗後，連續遭到衝撞，現場驚呼聲不斷。（圖擷取自X@PlataformaALTO）

2025/08/12 23:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一場傳統鬥牛節驚傳死亡意外，一名35歲男子在躍牛挑戰中失手，被憤怒的公牛多次攻擊，送醫後不治，駭人影片在網路上引發熱議。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生於上週六（9日）在哥倫比亞北部的馬格達萊納省豐達西翁鎮（Fundación, Magdalena）。尤瓦尼斯．馬奎茲（Yovanis Márquez）參加當地的「柯拉列哈」（corraleja）鬥牛節時，試圖挑釁並躍過公牛，卻未能成功，被牛角頂飛並多次衝撞，現場觀眾目睹慘劇驚恐尖叫。

畫面顯示，馬奎茲被頂飛後一度由觀眾攙扶離場，看似能自行站立，但隨即因大量失血倒地。一名目擊者向《時報》（El Tiempo）形容：「他站起來像沒事，但血不停流出，幾秒後便倒下」，馬奎茲被送往附近醫院時已無生命跡象。

動保團體「Plataforma ALTO」指出，該公牛當時受傷，攻擊行為是自我防衛，並呼籲全面終止這種危險且殘忍的活動。雖然哥倫比亞國會去年通過禁止鬥牛的法案，但相關禁令將於2027年才全面生效，意味在此之前仍有類似意外發生的風險。

Este es el momento en que un hombre identificado como Yovani Romo fue alcanzado por un toro en las corralejas de Fundación, Magdalena.



El hombre falleció ayer tras ser corneado por un toro malherido, en un acto de defensa propia, en medio de las "fiestas" del municipio.



El año… pic.twitter.com/oe8oUIp0aD — Plataforma ALTO （@PlataformaALTO） August 10, 2025

