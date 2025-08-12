驚悚片！中國駕駛來回輾壓撞死單車男 是否政二代肇事引熱議

中國一名駕駛狠撞與自己發生行車糾紛的男子。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/08/12 22:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日發生一起駭人事件，一名男子騎著腳踏車穿越斑馬線時，遇到一輛轎車不禮讓，追上前去理論，沒想到轎車駕駛火氣一上來，竟直接踩油門狠狠衝撞該名男子，當場被撞死，駕駛還來回輾了男子數次，並拍影片PO網公審該名男子，引發外界熱議。

旅義華僑作家李穎今天（12日）分享一段牆內瘋傳的影片，事發於本週一（11日），遼寧省瀋陽市一名男子騎著腳踏車過斑馬線，當下行人穿越號誌的綠燈正在閃爍，快轉為紅燈，一輛轎車右轉，本不打算禮讓，該名男子回頭狠狠瞪了駕駛一眼，駕駛也不甘示弱，直接對該名男子飆罵：「他X紅燈！他X闖紅燈看不見嘛？傻X！你X死了！操X媽！」

單車男子之後追上駕駛想要理論，沒想到下秒駕駛催油門，狠狠衝撞男子，撞一下還不解氣，倒車又連續撞了好幾次，男子倒下後，轎車又繼續來回輾壓男子。直到有其他人出面大聲喝止，駕駛還一副理直氣壯的跟路人說「我跟你講，剛剛他闖紅燈，我給他讓了，他X拍我車門！」，路人斥責駕駛的行為根本是蓄意殺人，駕駛還不覺有錯，嗆聲「我就殺了！操X媽！」

之後駕駛下車，可以看到其轎車前保險桿和引擎蓋嚴重毀損，單車男子則躺在地上一動也不動，駕駛拿起手機拍躺在地上的男子，相當氣憤地述說起事發經過。

網友紛紛表示，「這算是典型的中國式的思維，有一個理由就可以殺人了！」、「人行道不是綠燈嘛？怎麼就闖紅燈了？」、「在人行道，怎麼都要讓別人，這個司機太牛逼了，在國外要故意謀殺了」、「右轉本來就是要減速確認安全後通行，就算行人闖紅燈了你也有責任，何況人家還是綠燈，你一個破車右轉不讓行人還在那瞎嚷嚷」、「自行車綠燈，閃爍也是綠燈，汽車轉彎不讓直行，最後還故意殺人，可以死刑了」。

團購電商名人「486先生」陳延昶今天分享該影片，指稱撞人的駕駛是名政二代，「瀋陽市長的大公子，不囉嗦直接開車撞上去，一二三四……男子骨盆全碎，交警來也不太敢處理。政二代還囂張把影片上傳。這就是中國。」不過駕駛身分是否為真，尚無從查證。

瀋陽市公安局鐵西分局在官方微博發布警情通報稱，11日下午5時11分左右，瀋陽市鐵西區北四路興工街附近發生1起車輛撞人事件。獲報後，鐵西分局員警立即趕赴現場，汽車駕駛人當場被逮捕。通報指駕駛為19歲佟姓男子，目前已被拘留，被害人則是39歲的周姓男子，至於涉案駕駛的身分背景則未加說明，是否真如外傳為政二代仍不得而知。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法