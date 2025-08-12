為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    馬桶藏神秘生物 ！眾人驚呼：趕快去急診

    加拿大女子意外沖出死蝙蝠，緊急前往醫院注射狂犬病疫苗。（圖擷取自tiktok@tismpump_）

    加拿大女子意外沖出死蝙蝠，緊急前往醫院注射狂犬病疫苗。（圖擷取自tiktok@tismpump_）

    2025/08/12 22:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名女子日前在家中樓下浴室沖馬桶時，意外發現一隻死去的小蝙蝠。這起意外讓她不得不前往醫院急診接受狂犬病疫苗注射，也因她在TikTok上分享經歷，引發網路廣泛關注。

    根據《People》報導，艾莉森·多伊爾（Alison Doyle）平時很少使用該浴室，因此不清楚蝙蝠死亡多久。她用手機錄下發現經過並分享到TikTok後，立即收到數百則留言，提醒她必須盡快接受狂犬病疫苗注射。

    在救護人員建議下，她前往急診室。醫護人員告知她感染狂犬病的機率極低，但一旦感染若不即時治療，死亡率極高。身為輕度自閉症者的多伊爾，坦言急診環境的強光、嘈雜與擁擠讓她感到壓力，但護理師的鼓勵和安慰讓她安心不少。

    醫療團隊為她立刻開始狂犬病暴露後預防接種療程，首日須施打五劑疫苗。隨後的幾次追加注射中，她選擇了免費且貼心的居家護理服務，緩解了治療帶來的不適。

    @tismpump_

    THIS IS SO FUNNY NOW IM AT THE HOSPITAL LIKE WHAT

    ♬ original sound - tismpump_

