小粉紅稱中國海警、軍艦發出「怒吼」嚇退菲艇 慘遭自家網友酸爆！

中國海警船11日撞上自家海軍軍艦桂林號。（圖翻攝自Philippines Defense Forces Forum臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕中國一艘海警船昨（11日）夥同解放軍海軍軍艦夾擊菲律賓海岸防衛隊（PCG）巡邏艇時失控相撞，海警船嚴重受損無法航行，軍艦船身也有明顯傷痕，超糗過程全被菲方人員拍下PO網，引發國際嘲諷。但中國官方「裝沒事」，還有小粉紅軍事博主，竟稱2艦相撞所發出巨大聲響是「怒吼」，嚇退了菲律賓人員，結果遭自家網友狠狠嘲諷！

昨天上午菲律賓海岸防衛隊派出巡邏艇，到黃岩島（Scarborough Shoal）附近執行護漁任務，結果遭舷號3104的中國海警船和中國海軍052D型飛彈驅逐艦桂林號（舷號164）夾擊，過程中一度遭中國海警3104艦以水砲鎖定，但菲國海巡人員靠著卓越駕駛技術閃過攻擊。

3104艦見狀不罷休，繼續以高速追逐，沒想到桂林號不知為何突然擋在面前，導致3104艦狠狠撞上。全程被PCG拍下並PO網，引發各界熱議。流出的畫面可以看到，3104艦撞到桂林號後，一度因撞擊力道而傾斜，艦艏嚴重受損凹陷，被撞的桂林號左側船身，也出現明顯傷痕和裂縫。

中國海警和中共對外喉舌《環球時報》事後發聲稱，中國海警是依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制，現場操作專業規範、正當合法，重申黃岩島是中國固有領土，中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，但整段聲明沒有回應自家2船艦相撞的糗事。

中國官方「裝沒事」不說，可笑的是居然有小粉紅幫忙「腦補」宣傳！中國軍事迷「軍迷戰術板」昨晚在微信公眾號以「震撼！南海凌晨驚雷，052D『神盾』一聲怒吼，菲艦當場破防！」為題發文，稱11日當天在黃岩島附近發生的事是「史詩級對峙」，「轟！一聲巨響撕裂南海的寧靜，萬噸巨浪被鋼鐵艦艏劈開成兩半！桂林艦與海警3104艦左右夾擊，以雷霆之勢撞退菲律賓巡邏艦，並當場驅離！場面震撼，全程情節緊張刺激。」

「軍迷戰術板」剪接了3104艦和桂林號與菲國巡邏艇交鋒的影片製成動圖，指稱菲艇蘇祿號（BRP Suluan）船艏當時向3104艦逼近，眼看要撞上，「桂林艦艦長當機立斷，下令向左微舵、減速，用艦艏輕頂蘇祿號右舷後側。一聲悶響，2艦鋼板擦出火花，肉眼可見蘇祿號右舷欄杆凹陷。隨後無線電傳來菲方急促的英語呼叫：『We are leaving！We are leaving！（我們要離開了！我們要離開了！）』……我方成功阻止了菲方的非法入侵企圖！」

儘管中國海警船艦艏嚴重受損的照片已在牆外瘋傳，但「軍迷戰術板」發出的文章宣稱，從頭到尾被撞的是菲律賓巡邏艇，而非中國海警3104艦，是菲方想撞3104艦未得逞，全都有賴「中華神盾」桂林號阻擋。

但該文曝光後，留言區湧入中國網友吐槽，「什麼叫三（喪）事喜辦，博主就是」、「作者是抗X神劇編劇下崗再就業了嗎」、「洋洋灑灑一大篇，就沒把『轟』那一下說清楚，這麼寫東西不行呀」、「毛主席說，任何時候都要實事求是」、「你這文章確定不是來搞笑的？」、「說得好像你在船上似的」、「祖國又贏麻了」。

中國海警3104艦艏嚴重毀損。（圖翻攝自Philippines Defense Forces Forum臉書）

桂林號左側船身也出現明顯傷痕和裂縫。（圖翻攝自Philippines Defense Forces Forum臉書）

有小粉紅軍事博主稱3104艦沒被撞，是桂林號「輕頂」菲艇，發出的聲響嚇退菲方人員，結果遭中國網友狠狠嘲諷。（圖翻攝自微信公眾號「軍迷戰術板」）

