    首頁　>　國際

    無尾熊誤闖車道 82歲阿公邊救邊「教訓」萌樣網笑翻

    澳洲一名82歲老翁泰瑞（Terry），近日因一段「邊救無尾熊邊唸牠」的影片爆紅。（圖擷取自TitTok）

    澳洲一名82歲老翁泰瑞（Terry），近日因一段「邊救無尾熊邊唸牠」的影片爆紅。（圖擷取自TitTok）

    2025/08/12 22:27

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名82歲老翁泰瑞（Terry），近日因一段「邊救無尾熊邊唸牠」的影片爆紅網路。泰瑞在繁忙道路上抱起一隻誤闖車道的無尾熊，成功送牠回樹林，隨後還像對頑皮孩子般指著牠「教訓」，逗笑大批網友。

    根據澳洲《7News》報導，這起溫馨插曲發生在昆士蘭州（Queensland）黃金海岸路上。當時泰瑞見交通受阻，發現一隻無尾熊徘徊在馬路中央，立刻停車衝下去徒手將牠抱起，並小心移至路邊的尤加利樹下。影片顯示，泰瑞放下無尾熊後，還用腳輕推牠的背，接著牠回頭與泰瑞四目相對，他則伸出手指「教訓」牠，畫面宛如祖父叮嚀淘氣孫子。

    泰瑞事後向媒體解釋，他當時其實是在對牠說：「不要抓我，我是在幫你。」雖然「小傢伙」仍不時用爪子掙扎，但他理解這是無尾熊的本能防衛；只要抱得夠快、方式正確，牠們很快就會意識到自己正被帶離險境。

    救援之後，泰瑞還替牠取名「Ted」，當天回去探望了兩次，確認牠安然無恙。他笑說：「我抬頭找牠，原本看不見，突然牠動了一下，我就知道牠還在。」

    影片曝光後，網友紛紛大讚他是真正的「澳洲硬漢」，留言笑稱「不穿披風的英雄」、「我敢說那隻無尾熊聽懂每個字」、「最有澳洲味的日常」。

    @7newsq

    A man has given a koala a stern talking to after rescuing it from a busy road in Brisbane’s south. What did he say to it? Find out in the news at six o’clock. #Koala #KoalaRescue #Brisbane #Queensland #Qld #7NEWS

    ♬ original sound - 7NEWS Queensland

