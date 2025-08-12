傳「紅三代」楊蘭蘭澳洲開勞斯萊斯肇事 小粉紅瘋傳她是台灣人
中國小粉紅瘋傳，開豪車撞傷人的華裔女子楊蘭蘭，其實是「台灣人」。（圖擷取自中國微博、社群平台「X」，本報合成）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）上月底駕駛豪車撞傷人，事後被爆出拒絕酒測，並在幾分鐘內繳交高額保證金，傳出疑具中國高官後代背景，為政二代或政三代引發關注。然而，中國小粉紅突瘋傳楊蘭蘭是台灣人，還聲稱她的家族與民進黨政要關係匪淺。
據了解，楊蘭蘭今年7月26日凌晨駕駛一輛約新台幣3000萬元的Tiffany藍勞斯萊斯休旅車外出，行經澳洲雪梨高級住宅區時，正面對撞一輛賓士，導致對方重傷截肢。外媒指出，楊蘭蘭事發後一度駕車逃逸，並未幫傷者叫救護車，之後返回現場向警方自首，但被捕後保持緘默拒絕配合警方調查，還傳出幾分鐘內，便湊得高額保證金獲准保釋。
各國媒體與網友對於楊蘭蘭的背景感到十分好奇，持續調查發現，年僅23歲的她生活方式異常奢華，身邊還有疑似中國武警特勤出生、疑似「中南海保鏢」一同出入，平日住在價值數百萬澳幣的雪梨頂級海景公寓，名下不僅擁有肇事撞壞的勞斯萊斯，還有一輛白色勞斯萊斯幻影敞篷車，車內還放著大量限量版Labubu玩偶；而她出入警局時的衣服，更被查出是價值約新台幣60多萬元的香奈兒。
值得注意的是，在現今網路發達的時代，身價菲的楊蘭蘭幾乎沒有任何公開的「數位足跡」，無論是註冊公司、登地房產或辦理社群帳號，都未見其相關資料。相關消息傳至中國與其他國家的華人圈，立即出現大量輿論，不少人推測她是中國共產黨高官後代，甚至因她長相神似習近平親生母親齊心，被質疑是習近平與情婦的私生女，或者是與習近平背後家族有血緣關係的親屬。
未料這類推測出現後，多個中國社群平台的愛黨小粉紅們，突然開始瘋傳「澳洲楊蘭蘭是台灣人」的言論，且罕見地未像往常發文硬加「中國台灣」4字。這些小粉紅聲稱，楊蘭蘭生於台北，是台灣「正雄集團老總」兼「工商協進會理事」楊正雄的女兒，媽媽則是「正雄文教基金會執行長」兼「佛教慈惠基金會董事」林淑惠。
小粉紅強調，正雄集團不僅涉黑涉政，還牽扯弊案，在台灣臭名昭著。小粉紅宣稱，正雄集團在2015年承接台北信義區軍眷村改建項目，透過虛報建材價格套利2.4億，還向前國民黨主席馬英九辦公室主任賴素如行賄800萬；2020年蔡英文競選期間，正雄集團以「新世代產業基金」義捐贈5000萬，換取紡織產業政策傾斜；2022年台南市長選舉，正雄集團向賴清德陣營提3000萬「政策咨詢費」，直接干預地方政務。
小粉紅還提到，楊蘭蘭之父楊正雄在1989年時，曾認捐法鼓山慈濟基金會的董事；2015年他擔任護法總會副都監常續法師、寶雲寺監院果理法師、護法總會副總會長，隸屬於凈資產在2023年底為1291億的慈濟基金會。這些說詞目前從中國社群媒體傳至國外社群平台，引起大量小粉紅留言叫囂，「那些成天各種陰謀論的殖畜，臉打的疼不？」、「這幾天台灣不斷出兇殺案，就是要為這位小公主滅口」。
不過小粉紅的這些謬論，很快就被包含台灣在內的各國網友打臉。眾人除了查出台灣並沒有名為「正雄集團」的企業註冊資料，更指出台灣父母並沒有像中國給兒女以「疊字」取名的風氣。另外，有部分網友質疑，中國小粉紅突然瘋狂轉發這些消息，疑似是中國政府想藉此轉移國內外媒體對江油暴動事件的注意力，同時藉此抹黑台灣形象。
還有網友指出，曾在2019年洩露習近平女兒習明澤等親屬個人訊息，目前被判刑14年的「惡俗維基」（EsuWiki）技術人員牛騰宇，當年遭中國警方逮捕後，慘遭燒私處、拍裸照、鞭子抽打至休克等嚴刑逼供，入獄後還出現精神異常的情況，顯示出中國高官為了保護自家「紅二代」、「紅三代」或「紅四代」，會不惜用各種手段全力隱藏他們的個資，洩露情報者更會遭受極度血腥暴力的報復。
据传，杨兰兰是习家二公主！习远平的女儿，习近平的亲侄女。— 真相傳媒 （@TruthMedia123） August 11, 2025
大家看，杨兰兰是不是和齐心长得很像？???? pic.twitter.com/6d8Udhx6nB
杨兰兰到底是哪个中共高层后代？— 盛雪SHENG Xue （@ShengXue_ca） August 10, 2025
有个形象一直时隐时现????
对‼️
就是她，
齐心。
杨兰兰极有可能是习的私生女，所以没有任何能够查询到的信息，低调到查无此人，同时，她又拥有如此庞大的财富。 pic.twitter.com/uotgwluMe6
【杨兰兰是谁？】她来自台湾???????? #杨兰兰 #澳洲杨兰兰 #中国 #台湾 pic.twitter.com/lg5XSH6qar— fakeworld???????? （@2fake2real） August 12, 2025
目前为止 查到的信息是楊正雄 早在1989年認捐了法鼓山慈济基金会的董事— 张鹤慈 （@zhangheci） August 11, 2025
2015年他是護法總會副都監常續法師、寶雲寺監院果理法師、護法總會副總會長
隶属于净资产在2023年底为1291亿的慈济基金会
是否与杨兰兰有关不清楚 https://t.co/wopFU1etXv
一种未知真假的说法，杨兰兰是台湾正雄集团公主。 pic.twitter.com/1D5fiWddBp— 小兔不乖 （@xiaotutubuguai） August 11, 2025
杨兰兰，原来是台湾人，那些成天各种阴谋论的人，脸疼不疼？ pic.twitter.com/DbDxd7PK8t— 豫章信使 （@Snofy8） August 11, 2025
August 12, 2025
独家：杨兰兰，钱多到无法想象，低调到查无此人？首先，没有证据表明，杨兰兰是台湾人。她爸爸也不是杨正雄。主流报道将她描述为华裔美籍女性；其次，杨兰兰涉嫌重罪，不是一般的酒驾。危险驾驶造成严重身体伤害，酒驾并拒绝酒精测试，刑期在7年到11年；第三，杨兰兰不排除有替身。最后，杨兰兰毫发无… pic.twitter.com/EwGcszHEgu— 亚洲金融 Asia Finance （@AsiaFinance） August 12, 2025
关于网络上盛传的杨兰兰轻松支付7000万澳元保释金的传闻，新南威尔士州法庭和审裁处（NSW Courts and Tribunals） 周一（8月11日）向BBC 中文表示,当地警方对杨兰兰的保释「并未设立任何金钱条件」。 pic.twitter.com/DiePu1dI9E— Awakened Slaves ???????????????????????????????? （@qinqueming2） August 11, 2025
又来造谣的了，台湾有个狗屁正雄集团，唯一叫杨正雄的是一个七十多岁的卓球协会会长— 悉尼奶爸 SydneyDaddy 雪梨奶爸 ???????? （@SydneyDaddy1） August 11, 2025
目前所谓杨兰兰的任何中文爆料完全都经不起推敲，这个估计是中国官方水军造谣转移压力，伎俩都一样：加入很多看上去很真的假细节
现在有AI之后造谣更方便了，把多个真实事件稍作改写之后缝合起来，就能骗到很多人 pic.twitter.com/XdoAWFcdco
杨兰兰这名字是典型的红二代红三代取名法。叠字取名表示不从政，党内权斗保平安：— Lens on Asia （@lenscn） August 8, 2025
薄瓜瓜，薄一波的孙子。
万宝宝， 万里的孙女。
习安安，习桥桥，习仲勋两个女儿
叶晴晴，爷爷是叶剑英
罗点点，罗瑞卿女儿
毛东东， 父亲是毛新宇
李特特，李富春女儿
柯六六，柯庆施女儿
宋彬彬, 父亲宋任穷
从杨兰兰到习明泽——一场劳斯莱斯撞车，让23岁的杨兰兰闯入舆论中心。她没有社交媒体、没有公司记录、连一张日常生活照都找不到。这样的“数字失踪”，几乎只存在于情报人员或顶级政治家族的后代——比如被不惜一切代价保护隐私的习明泽。能制造出这样的个人信息黑洞，本身就意味着极大的权力。 pic.twitter.com/WoqdyzOIZB— 变态辣椒RebelPepper （@RebelCartoon） August 11, 2025
相關新聞請見：
中國官媒釋習近平與母合照！網友一看驚呆了
解放軍在麻州保護！川普盟友籲驅逐習近平女兒習明澤
涉習近平女兒個資外洩案 牛騰宇疑遭酷刑「精神異常」
超諷刺！習近平親屬都有外國籍 卻要求培養具中國心學生
駕勞斯萊斯撞毀賓士！澳洲23歲謎樣華裔女 傳「紅三代」身價上兆
不少網友指出，楊蘭蘭與中國國家主席習近平母親齊心長相相似。（圖擷取自社群平台「X」、中國微博，本報合成）
