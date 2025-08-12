傳「紅三代」楊蘭蘭澳洲開勞斯萊斯肇事 小粉紅瘋傳她是台灣人

中國小粉紅瘋傳，開豪車撞傷人的華裔女子楊蘭蘭，其實是「台灣人」。（圖擷取自中國微博、社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）上月底駕駛豪車撞傷人，事後被爆出拒絕酒測，並在幾分鐘內繳交高額保證金，傳出疑具中國高官後代背景，為政二代或政三代引發關注。然而，中國小粉紅突瘋傳楊蘭蘭是台灣人，還聲稱她的家族與民進黨政要關係匪淺。

據了解，楊蘭蘭今年7月26日凌晨駕駛一輛約新台幣3000萬元的Tiffany藍勞斯萊斯休旅車外出，行經澳洲雪梨高級住宅區時，正面對撞一輛賓士，導致對方重傷截肢。外媒指出，楊蘭蘭事發後一度駕車逃逸，並未幫傷者叫救護車，之後返回現場向警方自首，但被捕後保持緘默拒絕配合警方調查，還傳出幾分鐘內，便湊得高額保證金獲准保釋。

各國媒體與網友對於楊蘭蘭的背景感到十分好奇，持續調查發現，年僅23歲的她生活方式異常奢華，身邊還有疑似中國武警特勤出生、疑似「中南海保鏢」一同出入，平日住在價值數百萬澳幣的雪梨頂級海景公寓，名下不僅擁有肇事撞壞的勞斯萊斯，還有一輛白色勞斯萊斯幻影敞篷車，車內還放著大量限量版Labubu玩偶；而她出入警局時的衣服，更被查出是價值約新台幣60多萬元的香奈兒。

值得注意的是，在現今網路發達的時代，身價菲的楊蘭蘭幾乎沒有任何公開的「數位足跡」，無論是註冊公司、登地房產或辦理社群帳號，都未見其相關資料。相關消息傳至中國與其他國家的華人圈，立即出現大量輿論，不少人推測她是中國共產黨高官後代，甚至因她長相神似習近平親生母親齊心，被質疑是習近平與情婦的私生女，或者是與習近平背後家族有血緣關係的親屬。

未料這類推測出現後，多個中國社群平台的愛黨小粉紅們，突然開始瘋傳「澳洲楊蘭蘭是台灣人」的言論，且罕見地未像往常發文硬加「中國台灣」4字。這些小粉紅聲稱，楊蘭蘭生於台北，是台灣「正雄集團老總」兼「工商協進會理事」楊正雄的女兒，媽媽則是「正雄文教基金會執行長」兼「佛教慈惠基金會董事」林淑惠。

小粉紅強調，正雄集團不僅涉黑涉政，還牽扯弊案，在台灣臭名昭著。小粉紅宣稱，正雄集團在2015年承接台北信義區軍眷村改建項目，透過虛報建材價格套利2.4億，還向前國民黨主席馬英九辦公室主任賴素如行賄800萬；2020年蔡英文競選期間，正雄集團以「新世代產業基金」義捐贈5000萬，換取紡織產業政策傾斜；2022年台南市長選舉，正雄集團向賴清德陣營提3000萬「政策咨詢費」，直接干預地方政務。

小粉紅還提到，楊蘭蘭之父楊正雄在1989年時，曾認捐法鼓山慈濟基金會的董事；2015年他擔任護法總會副都監常續法師、寶雲寺監院果理法師、護法總會副總會長，隸屬於凈資產在2023年底為1291億的慈濟基金會。這些說詞目前從中國社群媒體傳至國外社群平台，引起大量小粉紅留言叫囂，「那些成天各種陰謀論的殖畜，臉打的疼不？」、「這幾天台灣不斷出兇殺案，就是要為這位小公主滅口」。

不過小粉紅的這些謬論，很快就被包含台灣在內的各國網友打臉。眾人除了查出台灣並沒有名為「正雄集團」的企業註冊資料，更指出台灣父母並沒有像中國給兒女以「疊字」取名的風氣。另外，有部分網友質疑，中國小粉紅突然瘋狂轉發這些消息，疑似是中國政府想藉此轉移國內外媒體對江油暴動事件的注意力，同時藉此抹黑台灣形象。

還有網友指出，曾在2019年洩露習近平女兒習明澤等親屬個人訊息，目前被判刑14年的「惡俗維基」（EsuWiki）技術人員牛騰宇，當年遭中國警方逮捕後，慘遭燒私處、拍裸照、鞭子抽打至休克等嚴刑逼供，入獄後還出現精神異常的情況，顯示出中國高官為了保護自家「紅二代」、「紅三代」或「紅四代」，會不惜用各種手段全力隱藏他們的個資，洩露情報者更會遭受極度血腥暴力的報復。

目前为止 查到的信息是楊正雄 早在1989年認捐了法鼓山慈济基金会的董事

2015年他是護法總會副都監常續法師、寶雲寺監院果理法師、護法總會副總會長

隶属于净资产在2023年底为1291亿的慈济基金会

是否与杨兰兰有关不清楚 https://t.co/wopFU1etXv — 张鹤慈 （@zhangheci） August 11, 2025

杨兰兰这名字是典型的红二代红三代取名法。叠字取名表示不从政，党内权斗保平安：

薄瓜瓜，薄一波的孙子。

万宝宝， 万里的孙女。

习安安，习桥桥，习仲勋两个女儿

叶晴晴，爷爷是叶剑英

罗点点，罗瑞卿女儿

毛东东， 父亲是毛新宇

李特特，李富春女儿

柯六六，柯庆施女儿

宋彬彬, 父亲宋任穷 — Lens on Asia （@lenscn） August 8, 2025

