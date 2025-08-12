中國封鎖自家艦艇碰撞消息 胡錫進撂話菲律賓被刪文

名嘴胡錫進。（翻攝自胡錫進微博）

2025/08/12 19:35

〔中央社〕中國一艘海警船昨天在南海追逐菲律賓巡邏艇時，撞上一艘中國軍艦，船艏受損嚴重。消息傳回中國引發大量負評，官方全面封鎖消息，刪除所有影片與討論；名嘴胡錫進發文揚言菲律賓要付出代價，也被刪除。

菲律賓海岸防衛隊昨天下午發布影片指出，中國3104號海警船在南海黃岩島水域高速追逐菲方巡邏艇蘇鑾號（BRP Suluan，MRRV-4406）期間，進行冒險的操作，導致與舷號164的解放軍桂林號飛彈驅逐艦相撞，現場傳出巨大撞擊聲，中國海警船的船艏嚴重受損，無法航行。

請繼續往下閱讀...

事發後，中國海警局新聞發言人甘羽稱，8月11日，菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域。中國海警依法「對菲船採取跟監外逼、攔阻管制」等必要措施予以驅離，「現場操作專業規範、正當合法」。

對於這起自家艦艇碰撞的烏龍事件，中國官方迄今沒有通報，陸媒也沒有報導。

消息傳出中國，「菲律賓」、「黃岩島」、「撞船」躍為社群熱搜詞，菲方影片被熱烈轉發，討論區爆出大量負評，大陸網友直呼「丟人」，同仇敵愾呼籲要堅決回擊；還有許多人指影片顯示碰撞發生前，中國海警船船艏有多名船員持防撞球試圖減緩碰撞，質疑有人因此傷亡。

中共官媒環球時報前總編輯胡錫進昨晚發文稱，中國官方尚未證實有我方執法船隻發生碰撞，如果外媒的碰撞報導屬實，那麼「中國執法船隻的損失一定要記到菲律賓挑釁者的帳上」。接下來中方對菲律賓船隻的入侵行為只會進行更堅決的反制，讓其為侵略行為付出應有代價。不過，這篇文章也隨即被刪除。

截至目前，中國網管持續刪除社群相關畫面與討論，只顯示中國艦艇昨天驅逐菲律賓巡邏艇；甚至連社群的AI智搜回答，也看不到碰撞事件內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法