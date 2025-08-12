為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    毛孩也能領薪水！武漢飯店「狗狗陪睡」服務爆紅 日薪最高800元

    湖北武漢一間飯店近日推出「狗狗陪睡」服務，短短一個多月吸引超過300人訂房體驗。（圖擷取自微博）

    湖北武漢一間飯店近日推出「狗狗陪睡」服務，短短一個多月吸引超過300人訂房體驗。（圖擷取自微博）

    2025/08/12 21:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕結合寵物友善理念與住宿體驗，湖北武漢一間飯店近日推出「狗狗陪睡」服務，讓房客在旅途中不僅能入住舒適客房，還能與經過專業訓練的毛孩同眠作伴。自7月服務上線以來，短短一個多月吸引超過300人訂房體驗，也讓「毛孩員工」成為網路話題。

    根據中媒報導，該飯店現有10隻「毛孩員工」，包括西高地梗、黃金獵犬、哈士奇與邊境牧羊犬等，依品種與受歡迎程度，日薪從人民幣100元到200元（約新台幣417至835元）不等。犬隻來源部分來自飯店自養，部分由專業訓犬機構提供，須完成疫苗接種、健康檢查與性格評估，並接受夜間作息及服從指令訓練，才能正式「上崗」。

    「狗狗陪睡」屬加價項目，標準寵物房每晚299元人民幣（約新台幣1245元），若選擇此服務，需訂購每晚499元（約新台幣2080元）的專屬房型，並享有早餐、健身房與泳池等設施使用權。入住前，客人須簽署服務協議並繳交1000至2000元押金，飯店全區24小時監控，遛狗互動時有專人觀察，若發現虐待犬隻，將立即列入黑名單並視情況報警。

    不少體驗過的旅客表示，與毛孩同眠宛如多了一位暖心室友，既放鬆又增添溫度。律師則提醒，犬隻若傷人或傳染疾病，飯店需承擔主要責任；反之，旅客若傷害犬隻，須負擔醫療與照護賠償，建議雙方權責應透過書面明確化，讓毛孩與房客都能安心共度美好夜晚。

