天搖地動！印尼巴布亞發生規模6.3強震

美國地質調查所地震圖顯示，週二襲擊印尼東部巴布亞地區的規模6.3強震，其震央（藍色圓點）位於省會查亞普拉市（Jayapura City）西北方約193公里處。（圖：美國地質調查所）

2025/08/12 17:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼東部的巴布亞（Papua）地區12日發生規模6.3的強烈地震，但監測機構表示並無海嘯威脅，目前也未立即傳出人員傷亡或財產損失的報告。

根據法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在當地時間下午5點24分 （台灣時間同日下午4點24分左右），震央位於巴布亞省阿貝普拉鎮（Abepura）西北方約193公里處。USGS最初測報的地震規模為6.5，隨後向下修正為6.3。太平洋海嘯警報中心 也隨即表示，此次地震並無引發海嘯的威脅。

印尼這個龐大的群島國家，因其地理位置正處於太平洋「火環帶」（Ring of Fire）而頻繁發生地震。「火環帶」是一個劇烈的地震活動弧，板塊在此交會，範圍從日本延伸，穿過東南亞，橫跨整個太平洋盆地。

印尼過去曾飽受強震與海嘯的摧殘。2021年1月，蘇拉威西島發生規模6.2的地震，造成超過100人死亡，數千人無家可歸。2018年，蘇拉威西島的巴路市（Palu）發生規模7.5強震並引發海嘯，導致超過2200人罹難。而在2004年，一場規模9.1的毀滅性強震重創亞齊省（Aceh），引發的南亞大海嘯，在印尼就造成超過17萬人死亡。

