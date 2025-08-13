為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    憾!巴國36歲教師突心臟病發 授課時倒地猝死

    36歲教師在課堂突然心臟病倒地不起，震驚校園。（圖擷取自Ｘ@mudassarali37）

    36歲教師在課堂突然心臟病倒地不起，震驚校園。（圖擷取自Ｘ@mudassarali37）

    2025/08/13 00:24

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦近日發生一起震驚社會的校園悲劇。一名36歲教師在課堂講解時，突然倒地不起，經搶救仍宣告不治。這段突發的驟變被拍下並上傳至社群平台，引發當地教育界與網友惋惜與不捨。

    根據《News18》報導，影片中可見拉合爾（Lahore）新月模範高中（Crescent Model Higher Secondary School）36歲教師尼亞茲．艾哈邁德（Niaz Ahmed）在課堂上神情專注，未料數秒後疑感不適，便蹲下休息，下秒便重重倒下，頭部著地，後經醫院證實為心臟病發作。

    事發後，該校在官方臉書證實噩耗，形容尼亞茲是男子校區高年級部的敬業教育者與啟蒙導師，以學識、善良與奉獻精神影響無數人。許多學生與同事留言悼念，有人回憶他不僅是老師，更像是朋友與兄長；也有人稱讚他溫和善良、待人真誠。

    世界衛生組織（WHO）指出，心臟病是巴基斯坦男女的主要死因。雖然該國平均壽命自2000年的61.4歲提高至2021年的66歲，顯示公共健康有改善，但心臟病相關死亡數仍持續上升，且年輕化趨勢明顯。醫療專家呼籲，應正視高壓、飲食與生活習慣對心血管健康的影響，避免類似悲劇再度發生。

