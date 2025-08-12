九州暴雨路面坍陷30公尺 3車「秒墜落」驚悚畫面曝

石川縣七尾市國道249號清晨發生坍塌事故，3車墜落崖下。（圖擷取自X@hiroshiworldget）

2025/08/12 17:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登地區近日降下破紀錄豪雨，七尾市國道249號清晨發生大規模道路坍塌，導致3輛汽車墜落至崖下，造成3人受傷，其中一名70多歲男子骨折送醫。當地居民坦言，事發前路段剛完成鋪設工程，沒想到仍發生意外。

根據《TBS News》報導，事發在清晨5時前，坍塌範圍長約30公尺，當時一輛輕型車（日本特有的小型黃牌車，排氣量不超過660cc）、一輛拖車與一輛轎車陸續遭捲入崩塌並跌落崖下。畫面中可見道路中央整片塊面驟然消失，坍塌處宛如被切斷，3輛車因此滑落至崖下。輕型車駕駛、70多歲男子因傷勢嚴重骨折；另有一名60多歲拖車司機及30多歲轎車駕駛受輕傷，所幸皆無生命危險。

小牧町會長赤坂達也表示，該路段近期完成鋪裝工程，居民原以為狀況已安全穩定，「沒想到竟然會發生這種事」。

石川縣政府指出，坍塌地段是在約70年前以填土方式建成，雖然去年1月能登半島地震未在此發現損壞，但此次豪雨仍導致地基鬆動崩落。

