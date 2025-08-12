為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍推進頓內茨克 雙普會前局勢緊張

    俄羅斯在烏克蘭頓內茨克取得進展。圖為俄軍。（美聯社）

    俄羅斯在烏克蘭頓內茨克取得進展。圖為俄軍。（美聯社）

    2025/08/12 17:12

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普定於15日與俄羅斯總統普廷於阿拉斯加會面，討論烏克蘭相關問題。在峰會正式展開前，俄羅斯於頓內茨克取得進展。

    根據法新社（AFP）報導，烏克蘭軍方今（12）日表示，頓內茨克庫切里夫亞爾村（Kucheriv Yar）附近發生戰鬥，俄軍在該處取得進展。與烏克蘭軍方保持密切聯繫的「DeepState」部落格顯示，俄軍在大約2天內於庫切里夫亞爾村附近推進約10公里。

    目前俄羅斯在頓內茨克控制的區域，威脅到多布羅皮利亞鎮（Dobropillya）。該鎮是1座礦業城鎮，其平民因一直遭受俄羅斯無人機襲擊而逃離。

    科斯蒂安特尼夫卡鎮（Dobropillya）同樣受到俄羅斯威脅，該鎮是頓內茨克最後幾個仍由烏克蘭控制的大型城區之一。

    烏克蘭著名軍事部落客斯特年科（Sternenko）在Telegram上表示，俄軍在推進過程中已控制連接頓內茨克重要人口中心的1條公路的部分路段。

    美國戰爭研究所也指出，俄羅斯的破壞和偵察小組正滲透到多布羅皮利亞附近地區。但該研究所也補充，現在將俄羅斯在多布羅皮利亞的推進稱為作戰層面上的突破還為時過早，未來幾天將是烏克蘭抵禦襲擊關鍵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播