轟我政院外交失禮遭自家人批評 朴宣映過往挺戒嚴爭議全翻出！

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府「真相和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）委員長朴宣映（박선영，Park Sun-young），昨（11日）突發文砲轟台灣行政官員訪韓臨時取消會議是外交失禮，我方被點名的官員表示，早已向對方表達歉意並取得諒解，但委員長又於社群做出截然不同的反應，對此我方感到詫異。此事引發台韓輿論熱議，朴宣映過往爭議事蹟被翻出，例如支持前總統尹錫悅發動戒嚴等，不少韓國網友對於朴宣映的抱怨，都相當不以為然。

根據朴宣映昨天上午在臉書的發文，我國行政院政務委員林明昕、人權及轉型正義處處長賴俊兆等人，原定於上週五上午9點30分（台灣時間8日上午8點30分）造訪位於首爾中區的真相和解委員會辦公室與朴宣映會晤，但前一天（7日）晚上臨時取消，讓朴宣映相當不爽，稱台灣方面給出的藉口「讓人難以理解」，此乃外交失禮，她直到現在都備感羞辱。朴宣映還提到1992年南韓與中華民國斷交，轉與中共建交一事，稱她原本對台灣抱持的複雜心情，一瞬間全部崩塌，「往後台灣將以傲慢與無禮的形象，留在我的心中。」

據悉，行政院一行人是為參加亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議而到訪韓國，我國駐韓代表處表示，訪團8日上午臨時有APEC相關緊急事項需要立即處理，無法參與原本排定的交流會議，前一天傍晚告知會面單位請求諒解，真相和解委員會的人親切回覆表示理解，並期待未來繼續交流。林明昕辦公室今天（12日）發聲明指出，會面單位上週以信件回覆表達理解，同時與我方建立持續聯繫的方式，林明昕對於取消該行程已向委員會表達歉意，且委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

不過知韓文化協會執行長、台灣韓國學學者朱立熙今天發文痛批，「真的從未見過這麼粗暴的南韓政務官！也真的從未見過這麼草包的台灣官員！行政院人轉處事前沒做功課，了解之後再突然取消拜會，惹火了這位充滿爭議性的委員長，她是尹錫悅去年12月戒嚴內亂後任命的人，一個極右反動派到幾乎精神分裂的委員長，他應該算是李在明政權裡的『雜質』，路數不對去跟她交流做什麼？台灣被她怒罵，活該！」

朱立熙接著說：「韓國的『為求真相和解之過去事整理委員會』成立於2005年，經歷過兩任委員長：宋基寅神父、安秉旭教授 （他們都是我的摯友），到2010年階段性任務結束後就解散。但是10年間又衍生了1萬5千多個事件，於是重新修法2020年再出發，第二期第一任委員長鄭根埴也是我的好友，他2年卸任後曾來台，我為他辦了2場演講，鄭後來參選首爾市教育監，現在已不管真相和解委員會的事。」

