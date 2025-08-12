為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    台籍志願軍傳戰死！紐時：俄飛彈轟炸烏克蘭訓練營 至少12死

    今年2月，一名士兵在基輔獨立廣場的陣亡將士紀念碑前悼念，此處紀念著為烏克蘭犧牲的本國與外籍志願軍。《紐約時報》披露，上月一場俄羅斯飛彈攻擊中，據報有台籍志願軍在內的至少12名外籍新兵不幸身亡。（法新社檔案照）

    今年2月，一名士兵在基輔獨立廣場的陣亡將士紀念碑前悼念，此處紀念著為烏克蘭犧牲的本國與外籍志願軍。《紐約時報》披露，上月一場俄羅斯飛彈攻擊中，據報有台籍志願軍在內的至少12名外籍新兵不幸身亡。（法新社檔案照）

    2025/08/12 16:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》 披露，上月21日，一枚俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部一座外籍軍團訓練營的餐廳，造成至少12名外籍志願軍在午餐時身亡，死者據報包含來自台灣、美國、哥倫比亞與丹麥等國的新兵。這是烏克蘭戰爭爆發以來，針對外籍戰士最致命的攻擊之一。

    一名目擊攻擊的美國籍新兵向《紐時》描述了當時的恐怖場景。他表示，爆炸是他聽過最劇烈的聲響，隨後餐廳附近屍橫遍野、殘肢四散，倖存者在彈藥庫連鎖爆炸的呼嘯聲中，試圖搶救傷員。他更痛陳，攻擊前空襲警報並未響起，事後更震驚地發現，餐廳周圍竟找不到急救箱。

    報導指出，這起慘劇凸顯了烏克蘭軍隊在集結兵力時面臨的巨大風險，以及訓練基地內部潛在的維安疏失。兩名曾在該營地受訓的外籍士兵透露，在攻擊發生前，營內對於將士兵集體用餐的危險性，早已怨聲載道。

    這並非俄軍首次對訓練基地發動致命攻擊。2022年戰爭初期，鄰近波蘭邊境的亞沃里夫 （Yavoriv） 基地便遭飛彈攻擊，造成數十名外籍新兵死傷。

    在這次攻擊後，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）發表聲明，要求訓練場的士兵「必須對空襲警報與敵軍無人機立即做出反應」，並表示軍方將「盡可能」把訓練轉移至地下的掩蔽設施。

    那名受訪的美國新兵表示，他加入烏克蘭軍隊是為了「協助一個掙扎中的民主國家」，但他從未想過，人們會在訓練階段就被殺死。這場發生在前線後方的屠殺，與高層即將到來的和平談判，形成了極度諷刺的對比。

