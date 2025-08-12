中國不敢報！海警船撞自家軍艦瞬間噴血霧 微博發文洩3死端倪

發生衝撞瞬間，中國海警船艦艏可見5人。（圖擷自X）

2025/08/12 16:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕攔截菲律賓海警船「蘇祿號」（BRP Suluan，MRRV-4406）不成，中國1艘海警船與另1艘驅逐艦相撞，菲律賓立刻公布相關影片，並高調授勳；發生衝撞瞬間，中國海警船艦艏可見5人，衝撞後疑似噴濺血霧，有網友根據軍事微博發文端倪研判，中國海警船至少3死。

綜合媒體報導，菲律賓海岸防衛隊海警船「蘇祿號」11日遭到中國海警船同解放軍海軍驅逐艦夾擊，在2艦包夾下靈活閃避，最後導致中國海警船撞上自家驅逐艦，海警船艦艏嚴重受損無法航行。菲國公布相關影片，並為返航的「蘇祿號」船員授勳。

而中國海警局僅低調稱，中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。

有網友分析菲律賓公布的影片，中國海警船在與自家驅逐艦相撞前一刻，艦艏可見5人，部分人見狀開始向後逃跑，隨後2艦相撞，衝撞後疑似噴濺血霧，將海水給染紅；有中國軍事微博「海洋裝備與公務船資訊」11日晚間在「南海維權巡航專項」PO出3根蠟燭及哭臉，有網友研判，這起撞船意外，至少造成中國海警船上3人死亡。

有中國軍事微博「海洋裝備與公務船資訊」11日晚間PO出3根蠟燭及哭臉，有網友研判，這起撞船意外，至少造成中國海警船上3人死亡。（圖擷自微博）

