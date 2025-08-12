為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國不敢報！海警船撞自家軍艦瞬間噴血霧 微博發文洩3死端倪

    發生衝撞瞬間，中國海警船艦艏可見5人。（圖擷自X）

    發生衝撞瞬間，中國海警船艦艏可見5人。（圖擷自X）

    2025/08/12 16:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕攔截菲律賓海警船「蘇祿號」（BRP Suluan，MRRV-4406）不成，中國1艘海警船與另1艘驅逐艦相撞，菲律賓立刻公布相關影片，並高調授勳；發生衝撞瞬間，中國海警船艦艏可見5人，衝撞後疑似噴濺血霧，有網友根據軍事微博發文端倪研判，中國海警船至少3死。

    綜合媒體報導，菲律賓海岸防衛隊海警船「蘇祿號」11日遭到中國海警船同解放軍海軍驅逐艦夾擊，在2艦包夾下靈活閃避，最後導致中國海警船撞上自家驅逐艦，海警船艦艏嚴重受損無法航行。菲國公布相關影片，並為返航的「蘇祿號」船員授勳。

    而中國海警局僅低調稱，中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。

    有網友分析菲律賓公布的影片，中國海警船在與自家驅逐艦相撞前一刻，艦艏可見5人，部分人見狀開始向後逃跑，隨後2艦相撞，衝撞後疑似噴濺血霧，將海水給染紅；有中國軍事微博「海洋裝備與公務船資訊」11日晚間在「南海維權巡航專項」PO出3根蠟燭及哭臉，有網友研判，這起撞船意外，至少造成中國海警船上3人死亡。

    有中國軍事微博「海洋裝備與公務船資訊」11日晚間PO出3根蠟燭及哭臉，有網友研判，這起撞船意外，至少造成中國海警船上3人死亡。（圖擷自微博）

    有中國軍事微博「海洋裝備與公務船資訊」11日晚間PO出3根蠟燭及哭臉，有網友研判，這起撞船意外，至少造成中國海警船上3人死亡。（圖擷自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播