日本九州新幹線「排隊躲暴雨」 奇景勾起台灣網友24年前回憶

有日本民眾目擊，九州新幹線為防止淹水導致停放的車輛損壞，將多輛列車開至高架段避難，奇景吸引許多台日網友關注。（圖擷取自@mikuLoveyu7612 社群平台「X」）

2025/08/12 18:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州地區從8日起受到暖濕氣流影響，連日暴雨不斷，多地出現嚴重積水，導致交通全面大亂、甚至癱瘓。有當地民眾目擊，九州新幹線為防止淹水導致停放的車輛損壞，將多輛列車開至高架段避難，奇景吸引日本網友關注，這幅畫面傳至台灣，則勾起一些台灣網友24年前納莉颱風侵台的特別回憶。

據了解，社群平台「X」（前Twitter）名為「ユウ」的日本網友，昨（11）日上午從窗戶往外看，發現不遠處的高架鐵路上面，停滿多輛新幹線列車，從近到遠排成長長一列，場面看起來十分壯觀。該名網友透露，這個路段是熊本以南，推測是因為附近的河川發布洪水警報，鐵路公司緊急將列車從地勢較低的車庫移開，並開往高處進行避難。

請繼續往下閱讀...

罕見畫面曝光後，吸引許多日本網友關注，不少人支持鐵路公司的決定，因日本新幹線過去確實有過泡水毀損的慘案。據悉，2019年哈吉貝颱風侵襲日本，造成北陸地區慘重災情，其中位於北陸新幹線長野站附近的車輛中心，因附近河川潰堤，導致10輛列車、總計120節車廂全數報廢，導致JR東日本損失約148億日圓（約新台幣30億）。

作家福澤喬也將此景分享至臉書粉專「Joel來談日本」，引起台灣網友熱烈討論，更有不少人回憶起2001年納莉颱風侵台時，台北捷運公司也曾做過一樣的避難措施，以防捷運車廂泡水作廢，「北捷淡水線圓山站颱風天時也是開列車上高架」、「之前納莉颱風北捷好像也是這樣撤退到高架路線」。

其他網友則表示，「新·世界奇觀」、「好多條蠶寶寶」、「現在的天氣好極端」、「駕駛看來只能在車上待命」、「看起來好像老天爺的玩具火車」、「應該是有把長野千曲川的慘痛經驗當教訓了」、「跟汽車開上高架道路避颱風一樣，淹了很麻煩」、「東日本還有多餘財政可以去打新車，九州可沒這麼多閒錢啊」。

相關新聞請見：

安全考量決定不維修 日本120節泡水車廂全數報廢

哈吉貝風災嚴重泡水 日本北陸新幹線96節車廂將廢棄

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法