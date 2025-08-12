為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國黑手介入！太平洋島國論壇排除台灣 美國務院表態力挺我方

    索羅門群島直到2019年才與台灣斷交，轉而與中國建交。（法新社資料照）

    索羅門群島直到2019年才與台灣斷交，轉而與中國建交。（法新社資料照）

    2025/08/12 16:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在北京壓力下，台灣在太平洋的國際參與再遇蠻橫打壓。下月即將主辦太平洋島國論壇 （Pacific Islands Forum, PIF） 峰會的索羅門群島，突然宣布不邀請包括台灣、美國與中國在內的21個「對話夥伴」與會。對此，美國國務院罕見發表聲明力挺台灣，強調支持台灣等所有夥伴，依照PIF領袖過去達成的共識，持續參與年度峰會。

    根據多家外媒報導，外界普遍認為，親中的索羅門政府此舉，是為避免台灣代表出席而引發外交爭端。索羅門反對派政治人物小肯尼羅里（Peter Kenilorea Jr.）更在國會聽證會上直言：「我們都知道這整件事就是關於中國與台灣。」

    對此，美國國務院1名發言人向《中央社》表示，對索羅門的決定感到失望。他重申：「我們支持台灣等所有PIF夥伴，持續依照PIF領袖們在過去達成的共識，參加年度PIF峰會。」

    這名發言人進一步強調，所有PIF夥伴，包括台灣，都應受邀參加PIF，無論會議在何處舉辦，正如與台灣保持外交關係的國家邀請包括中國在內的所有對話夥伴一樣。

    紐西蘭方面也表達了立場。根據《中央社》報導，紐國外交暨貿易部1名發言人表示，支持PIF延續其長期以來允許世界各地夥伴參與的作法。該名發言人說，此事最終應由主辦方與所有論壇成員共同決定，「我們預期這項提案將於本週在蘇瓦由各國外長討論」。

    自1993年起，台灣即以「發展夥伴」身分參與PIF各項機制。然而，去年在中國施壓下，PIF的會議公報就已移除提及台灣參與地位的文字。此次主辦國索羅門群島的決定，無疑是對台灣國際空間的再一次打壓。

