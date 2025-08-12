為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    峰會前夕美中互拚金援！諾魯獲中方10億澳元承諾 澳洲急補破網

    美中兩國在太平洋的影響力競逐升溫，就在一場將兩強排除在外的關鍵峰會前夕，雙方紛紛祭出鉅額金援拉攏島國，凸顯地緣政治角力已白熱化。（歐新社資料照）

    美中兩國在太平洋的影響力競逐升溫，就在一場將兩強排除在外的關鍵峰會前夕，雙方紛紛祭出鉅額金援拉攏島國，凸顯地緣政治角力已白熱化。（歐新社資料照）

    2025/08/12 16:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中美在太平洋島國的影響力競逐正進入白熱化。就在一場關鍵的區域外長會議前夕，一家中國國有企業承諾向諾魯 （Nauru） 提供10億澳元的經濟發展資金；美國方面則隨即宣布，將釋出一筆拖延已久的6000萬美元援助款項。諷刺的是，這兩大強權都已被排除在下月登場的最高級別領袖峰會之外。

    根據路透報導，諾魯政府12日宣布，其外交部長安吉米亞 （Lionel Aingimea） 上週在北京，與中國鄉村振興發展集團 簽署了這份10億澳元（約新台幣195億元）的合作提案。就在此消息公開之際，美國國務院表示，副國務卿藍道 （Christopher Landau） 已在華府向太平洋島國官員承諾，川普政府將釋出依據2022年條約所承諾的6000萬美元（約新台18億元）資金。

    報導指，這場突如其來的「支票簿外交戰」，其背景極不尋常。下月將主辦太平洋島國論壇 （PIF） 年度領袖峰會的索羅門群島，突然決定禁止包括中國、美國在內的21個捐助國與會。索羅門群島是中國在該區域最堅實的盟友，此舉被認為是受到北京壓力，旨在排除台灣。

    作為該區域最大成員國的澳洲，則正積極採取行動，反制中國在南太平洋建立安全關係的企圖。澳洲國防部長馬勒斯 （Richard Marles） 12日才剛為巴布亞紐幾內亞的隆布魯海軍基地 （Lombrum Naval Base） 啟用主持開幕，該基地升級計畫由美、澳共同出資。

    澳洲外長黃英賢13日也將率團訪問萬那杜進行安全會談。她11日受訪時強調，太平洋地區「對我們的穩定與安全至關重要」。

    儘管美中兩強在峰會場外大灑幣，澳洲則在區域內穿梭奔走，這場圍繞太平洋島國的地緣政治角力，預計將在下月的領袖峰會上達到新高潮。

