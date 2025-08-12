歐盟各國領袖發布聯合聲明 呼籲應讓烏克蘭決定自身未來

歐盟各國領導人向美國總統川普強調，烏克蘭和平之路不能在沒有烏克蘭的情況下決定。（路透）

2025/08/12 16:10

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷15日針對烏克蘭問題於阿拉斯加舉行峰會前，歐盟各國領導人12日共同表示，烏克蘭必需擁有決定自身未來的自由。

根據衛報（The Guardian）報導，歐盟各國領導人在共同聲明中指出，歡迎川普為結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭所做的努力。但他們也強調，烏克蘭和平之路不能在沒有烏克蘭的情況下決定。

歐盟各國領導人聲稱，只有在停火或減少敵對行動背景下，才能進行有意義的談判。他們堅信，外交解決方案必需保護烏克蘭和歐洲至關重要的安全利益。

歐盟各國領導人強調，一個公正持久且能帶來穩定安全的和平，必需尊重國際法，包括獨立、主權、領土完整以及不得以武力改變國際邊界的原則。

該聲明於11日晚間達成一致，並於12日發布，獲得除匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）外所有歐盟成員國領導人認可。

奧班是普廷在歐洲最親密的盟友，曾試圖阻止歐盟支持烏克蘭。他是27位領導人中唯一拒絕支持該聲明的領導人。

