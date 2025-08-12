南韓飯店落地窗「狂洩春光」 她剛泡完桑拿直接崩潰

南韓慶尚北道知名飯店從桑拿區到更衣室，皆可從外面看得一清二楚。（擷取自Pann nate）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓慶尚北道慶州一間知名飯店，近日爆出隱私危機，女性桑拿浴室與更衣室因玻璃膜老化，夜間從室外即可清楚看見裸露身影，讓入住女客人身心受創。事件在網路上引發輿論關注，飯店已緊急停用相關設施並道歉。

綜合韓媒報導，一名入住該飯店的男客人8日發文控訴，6日他帶著家人入住該飯店，一家四口使用完飯店桑拿後在草坪散步，竟意外看見位於3樓的桑拿房內，有上半身赤裸的人進出，起初以為是男性，後來才確認是女性。

男子表示，當時可以清楚看見對方的背部，同時擔心身高較高的妻子可能會被看光光。此外，飯店5樓的女性更衣室也有同樣問題，不僅能從外面一覽無遺輪廓，連內衣顏色都看得一清二楚。嚴重的隱私漏洞讓讓妻子整晚輾轉難眠，感到極度羞辱。

男子隨即向飯店經理投訴，對方起初稱「玻璃有貼防窺膜，從外面看不到」，直到看到男子出示的照片，飯店才驚覺事態嚴重，趕緊張貼告示，稱因高溫與極端天氣，導致防窺膜功能下降，夜間出現隱私漏洞，並已展開更換，但未直接提及受害客人。男子要求飯店在關閉桑拿後拍攝現場，並在官網公開致歉。

事後，飯店在官網發表聲明致歉，承認設施隱私保護不足導致顧客不便，已完成更換並強化檢查機制，承諾加強員工安全意識培訓，避免類似事件再發生。

