為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓飯店落地窗「狂洩春光」 她剛泡完桑拿直接崩潰

    南韓慶尚北道知名飯店從桑拿區到更衣室，皆可從外面看得一清二楚。（擷取自Pann nate）

    南韓慶尚北道知名飯店從桑拿區到更衣室，皆可從外面看得一清二楚。（擷取自Pann nate）

    2025/08/12 16:12

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓慶尚北道慶州一間知名飯店，近日爆出隱私危機，女性桑拿浴室與更衣室因玻璃膜老化，夜間從室外即可清楚看見裸露身影，讓入住女客人身心受創。事件在網路上引發輿論關注，飯店已緊急停用相關設施並道歉。

    綜合韓媒報導，一名入住該飯店的男客人8日發文控訴，6日他帶著家人入住該飯店，一家四口使用完飯店桑拿後在草坪散步，竟意外看見位於3樓的桑拿房內，有上半身赤裸的人進出，起初以為是男性，後來才確認是女性。

    男子表示，當時可以清楚看見對方的背部，同時擔心身高較高的妻子可能會被看光光。此外，飯店5樓的女性更衣室也有同樣問題，不僅能從外面一覽無遺輪廓，連內衣顏色都看得一清二楚。嚴重的隱私漏洞讓讓妻子整晚輾轉難眠，感到極度羞辱。

    男子隨即向飯店經理投訴，對方起初稱「玻璃有貼防窺膜，從外面看不到」，直到看到男子出示的照片，飯店才驚覺事態嚴重，趕緊張貼告示，稱因高溫與極端天氣，導致防窺膜功能下降，夜間出現隱私漏洞，並已展開更換，但未直接提及受害客人。男子要求飯店在關閉桑拿後拍攝現場，並在官網公開致歉。

    事後，飯店在官網發表聲明致歉，承認設施隱私保護不足導致顧客不便，已完成更換並強化檢查機制，承諾加強員工安全意識培訓，避免類似事件再發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播