為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國長臂伸入曼谷！ 施壓泰藝廊審查涉藏疆港作品

    泰國曼谷藝術文化中心一場名為「共謀的星叢」的展覽中，牆上的藝術家名字與部分說明文字被塗黑。策展人證實，此舉是在中國大使館的壓力下進行，引發對中國跨國言論審查的批評。（路透）

    泰國曼谷藝術文化中心一場名為「共謀的星叢」的展覽中，牆上的藝術家名字與部分說明文字被塗黑。策展人證實，此舉是在中國大使館的壓力下進行，引發對中國跨國言論審查的批評。（路透）

    2025/08/12 15:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國的政治審查長臂，已伸入泰國的藝術殿堂。北京11日指控一場在泰國首都曼谷舉行的藝術展，宣揚關於其在西藏、新疆與香港政策的謬論；該展覽的共同策展人則證實，部分作品是在中國大使館的要求下，遭到移除或修改。

    根據《路透》報導，這場在泰國頂級藝廊之一的曼谷藝術文化中心（Bangkok Arts and Cultural Centre）舉行的展覽，主題為「共謀的星叢：將威權團結的全球機器視覺化」（Constellation of Complicity: Visualising the Global Machinery of Authoritarian Solidarity），展出流亡藝術家的作品。中國外交部在回覆《路透》查詢時，指責該展覽「歪曲」中國政策，並「損害了中國的核心利益與政治尊嚴」。

    北京方面並未證實也未否認是中國大使館下達了審查指令，但其聲明稱：「相關國家及時採取措施，恰恰說明宣揚『藏獨』、『東伊運』、『港獨』等謬論在國際上沒有市場、不得人心。」

    對此，來自緬甸的共同策展人薩伊（Sai）痛陳，中國的反應顯示其正「在其國界之外，從事系統性的政治操弄」。

    他強調，如果北京對其民族政策的說法為真，就根本無需派官員「進入泰國的藝廊，無需塗黑藝術家的名字，也無需威脅機構使其屈服」。

    薩伊發表了一句強而有力的評論作為反擊：「審查，從來不是那些對自身理念的強度有信心的人，所使用的武器」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播