中國長臂伸入曼谷！ 施壓泰藝廊審查涉藏疆港作品

泰國曼谷藝術文化中心一場名為「共謀的星叢」的展覽中，牆上的藝術家名字與部分說明文字被塗黑。策展人證實，此舉是在中國大使館的壓力下進行，引發對中國跨國言論審查的批評。（路透）

2025/08/12 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國的政治審查長臂，已伸入泰國的藝術殿堂。北京11日指控一場在泰國首都曼谷舉行的藝術展，宣揚關於其在西藏、新疆與香港政策的謬論；該展覽的共同策展人則證實，部分作品是在中國大使館的要求下，遭到移除或修改。

根據《路透》報導，這場在泰國頂級藝廊之一的曼谷藝術文化中心（Bangkok Arts and Cultural Centre）舉行的展覽，主題為「共謀的星叢：將威權團結的全球機器視覺化」（Constellation of Complicity: Visualising the Global Machinery of Authoritarian Solidarity），展出流亡藝術家的作品。中國外交部在回覆《路透》查詢時，指責該展覽「歪曲」中國政策，並「損害了中國的核心利益與政治尊嚴」。

北京方面並未證實也未否認是中國大使館下達了審查指令，但其聲明稱：「相關國家及時採取措施，恰恰說明宣揚『藏獨』、『東伊運』、『港獨』等謬論在國際上沒有市場、不得人心。」

對此，來自緬甸的共同策展人薩伊（Sai）痛陳，中國的反應顯示其正「在其國界之外，從事系統性的政治操弄」。

他強調，如果北京對其民族政策的說法為真，就根本無需派官員「進入泰國的藝廊，無需塗黑藝術家的名字，也無需威脅機構使其屈服」。

薩伊發表了一句強而有力的評論作為反擊：「審查，從來不是那些對自身理念的強度有信心的人，所使用的武器」。

