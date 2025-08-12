打破自民黨總裁去留僵局 「親台派」有村治子神機妙算

擔任日本自民黨兩院議員總會長的參議員有村治子，上週在主持兩院議員總會時，巧妙地將議題引導至「是否提前舉行總裁選舉」，意外打開了自民黨目前面臨的「總裁執意不下台」僵局。（彭博）

2025/08/12 15:09

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕擔任日本自民黨兩院議員總會長的參議員有村治子，上週在主持兩院議員總會時，巧妙地將議題引導至「是否提前舉行總裁選舉」，意外打開了自民黨目前面臨的「總裁執意不下台」僵局，有村成功的控場獲得各方激賞。事實上，有村擔任兩院議員總會長是在自民黨權力鬥爭下「被算計」的安排，而她在自民黨陷入苦戰的這次參院大選中倖存連任，讓保守派陣營直呼「天佑日本」。

1970年出生於石川縣的有村，成長於滋賀縣，大學畢業後在美國取得碩士學位，1997年進入日本麥當勞人事部工作，2001年出馬競選參議員，已5連任，擔任參議員時間超過24年。她首次當選參議員那年，正好是麥當勞進軍日本滿30週年，當時就有人開玩笑地說，麥當勞已經在日本壯大到可以推人進入國會。

有村是全國比例區的參議員，也就是沒有區域地盤，拜票必須全日本47個都道府縣跑透透，所以她關注的議題也較屬全國性議題，她曾經對於女性議員生產請假時，事由填寫不是「生產」而是「事故」感到不滿，她抗議說「生產不是意外事故」，2015年擔任女性活躍擔當相時，推動全國從中央到地方議會內規，讓「生產」成為女性議員可以理直氣壯請假的理由。

有村是日本國會議員有名的「親台派」，台灣有事她一馬當先，2021年武漢肺炎期間，她在參院院會提案，要求政府支持台灣加入世界衛生組織（WHO），並成功促成國會議員一致起立表達贊成。她還多次在國會質詢時任首相岸田文雄，要求政府採取具體行動支持台灣參與WHO。她也曾多次透過演講呼籲日本「無畏壓力挺台灣」。

有村成功主導兩院議員總會，讓陷入膠著的總裁去留問題，找到了解決的方向。自民黨8日下午召開兩院議員總會，決定交由黨總裁選舉管理委員會，就提前舉行總裁選舉一事，徵詢黨籍國會議員和都道府縣地方黨部對於的意見。如果同意人數過半，總裁選舉就必須提前舉行，這是自民黨在1955年成立70年來的創舉。

石破茂在去年9月擔任自民黨總裁後，率領自民黨在眾院大選、東京都議員選舉及參院大選3戰皆敗，而且未達自己事先預設的門檻，自民黨史上第一次在眾參兩院議席雙雙未過半。依慣例，政黨慘敗黨魁都會引咎下台，但石破卻打破慣例執意留任。

自民黨內對黨魁的不滿和不信任已經危及政府運作，而石破的總裁任期至2027年9月，依照黨章，只有提前舉行總裁選舉才能化解這個僵局。提早舉行總裁選舉，石破也可以參加，重新爭取黨員的信任，合情合理。但這在自民黨內沒有前例，也等於是實質的「罷免總裁」，在兩院總會召開前，大家都不太相信會有如此戲劇化的發展。

當天設定2小時的會議，第1小時，仍有很多人發言要求總裁下台負責，發言內容更直接，但石破並未有具體的回應，照此下去，總會的召開很可能再度淪為「放砲大會」，但在第2小時，有村整理各個發言內容後，提案將議題定焦在「提前舉辦總裁選舉」事項上，會場氣氛一變，石破的臉色也跟著大變，這是承受巨大壓力的有村在私下推演多次的「合法造反」，台下掌聲如雷。

有村在去年4月被時任自民黨總裁岸田文雄任命為「兩院議員總會長」，這個職位在自民黨內具有象徵性的地位，負責主持黨內眾參兩院議員的總會，是黨內重要的調整與協議平台。擔任20多年參議員的有村，夠資深也有能力擔任這個角色。

但有村是高市早苗的盟友，她也是高市參選總裁的推薦人之一。一旦擔任兩院總會長，就必須保持中立，不能為高市輔選拉票。另外，多位在2021年為高市推薦人的議員，例如參議員片山皋月和眾議員黃川田仁志，在去年總裁選舉時被拉進了總裁選舉管理委員會，他們也都必須保持中立，所以就有人認為，這是一種權力鬥爭下的算計，主要是為了削弱高市的戰力。

想不到去年被技術性「架空」的有村，今年成為主導自民黨重大決定的靈魂人物。自民黨在參院大選遭受逆風，比例選票大幅流失，有村是比例選區少數倖存的保守派議員，她的連任讓很多人感謝「天佑日本」。

