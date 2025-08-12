直播間「榜一大姐」竟是8歲女童 2月刷爆父母「30萬存款」

中國直播主示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/08/12 15:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆沙雅縣一名年僅8歲的女童，因沉迷直播間互動，兩個月內用父母的手機打賞主播逾7萬元人民幣（約新台幣30萬元），一度成為多個直播間的「榜一大姐」。家長發現存款僅剩50元人民幣（約新台幣208元）後，急忙報警求助，最終在警方與平台協調下，全額追回損失。

據中媒《法治日報》報導，該名女童平時常玩父母的手機，因家長在輸入付款密碼時未加避諱，她記住密碼後便在直播平台瘋狂打賞，享受主播的熱情歡呼與關注。6月30日，家長準備支付工人工資時，才發現銀行存款餘額僅剩50元，71803元人民幣不翼而飛。

沙雅縣公安局蓋孜庫木鄉派出所獲報後，第一時間聯繫直播平台客服，並協助家長調取交易明細，確認消費均為未成年人在未獲監護人同意情況下進行。經多方努力，平台最終同意全額退款，已返還至家長帳戶。

沙雅警方呼籲，家長務必加強對未成年子女使用電子設備及支付功能的監管，建議設置支付密碼、開啟青少年模式、定期檢查帳單，並加強消費觀念教育。

