美國超級富二代外遇保母 耶誕節當面提離婚

古德溫與安妮特（見圖）外遇。（圖擷自「Annette Lombard」臉書）

2025/08/12 15:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州知名富豪的兒子近日傳出婚變。40歲古德溫（Peter Goodwin）是當地投資大亨威廉（William Goodwin）的兒子，傳出與家中4名孩子的前保母外遇，甚至在去年聖誕節當天，當妻子懷抱4個月大女兒，無情地當面提出離婚，其他3名孩子都在場目睹。

據《紐約郵報》獨家報導，據法庭文件提及，古德溫的父親威廉曾是AMF保齡球連鎖企業的共同持有人，事業版圖涵蓋高級飯店、度假村與多項投資。彼得與妻子卡拉（Cara Goodwin）於2014年結婚，育有2女、2子，年齡介於2歲至9歲。

請繼續往下閱讀...

據悉，27歲安妮特（Annette Lombard）於2019年以維吉尼亞大學生的身分受雇為保母，疫情期間更住進古德溫家近1年，與孩子感情親近，被小孩稱作「姐姐」，彼得隔年（2020年）還聘她到個人公司工作並升任副總。

據了解，卡拉於2020年底開始對丈夫與保母安妮特的互動感到不安，然遭彼得忽視，卡拉於2023年8月生下第4胎，彼得同年9月突然開始表示想要「更多自由和時間自我照顧」，直至耶誕節當天，他在妻子、孩子的面提出離婚，並在6天後與安妮特現身佛州豪華飯店共度時光，隨後前往懷俄明州、棕櫚灘等地度假。

法院文件提及，「卡拉抱著4個月大的女兒坐在古德溫面前」，古德溫告訴她，「他們已經結束了」，其他3個孩子在一旁觀看。

卡拉已向法院申請分得夫妻財產的一半，包含公司資產、子女扶養費，以及50萬美元法律和專家費用。雙方已於去年2月底達成共同監護協議，目前財產分配仍爭議不休。

報導指出，彼得於上月向法院申請將離婚案封存，然遭卡拉方面反對。雙方代表皆拒絕對媒體置評，安妮特尚未予以回應。

40歲古德溫是當地投資大亨傳出與家中4名孩子的前保母外遇，甚至在去年聖誕節當天，當妻子懷抱4個月大女兒，無情地當面提出離婚，其他3名孩子都在場目睹。（圖擷自「@jcarrington」X）

古德溫是當地投資大亨威廉的兒子。（圖擷自「timetodrive5」IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法