    首頁　>　國際

    遭聯合國與歐盟譴責狙殺記者 以色列秀「證據」反駁

    敘利亞記者8月11日在該國伊德利布市（Idlib）手持已故半島電視台特派員夏立夫的遺照，抗議以色列在加薩的攻擊。以色列軍方承認對記者發動攻擊，引發國際社會對戰爭罪與新聞自由的強烈譴責（歐新社）

    敘利亞記者8月11日在該國伊德利布市（Idlib）手持已故半島電視台特派員夏立夫的遺照，抗議以色列在加薩的攻擊。以色列軍方承認對記者發動攻擊，引發國際社會對戰爭罪與新聞自由的強烈譴責（歐新社）

    2025/08/12 13:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方狙殺半島電視台 （Al Jazeera） 記者團隊的行動，11日引爆了來自聯合國、歐盟與各大媒體人權組織的強烈譴責浪潮。然而，以色列軍方堅稱，遭鎖定狙殺的特派員夏立夫 （Anas al-Sharif） 是一名偽裝成記者的哈瑪斯 （Hamas） 武裝份子。

    根據法新社 報導，聯合國人權機構譴責此次攻擊構成「嚴重違反國際人道法」。歐盟外交政策負責人卡拉斯 （Kaja Kallas） 亦公開譴責，並針對以色列的指控表示，在這種情況下「有必要提供明確證據，以尊重法治，避免鎖定記者」。

    這起攻擊事件發生在10日晚間，一枚無人機飛彈擊中加薩市希法醫院 （Al-Shifa Hospital） 大門外供記者使用的帳篷，造成夏立夫及其4名半島電視台同事死亡，另有一名自由撰稿記者遇害。半島電視台稱這是一次「針對性的暗殺」，旨在「壓制揭露以色列佔領的聲音」。

    對此，以色列軍方發表聲明，指控28歲的夏立夫是一個哈瑪斯「恐怖小組」的頭目，並公布了據稱是其2013年加入哈瑪斯的入伍日期與部隊番號等文件。然而，認識謝里夫的當地記者表示，他僅在職業生涯初期於哈瑪斯的傳播辦公室工作過。

    保護記者委員會 （CPJ） 指控以色列已形成一種「在未提供可信證據下，將記者標籤化為武裝份子」的模式。國際特赦組織 （Amnesty International） 更直指此次攻擊構成戰爭罪。無國界記者組織 （RSF） 警告：「若無國際社會的強力行動…我們很可能會目睹更多這類對媒體專業人士的法外謀殺。」

