為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    靠路人辣照招客！泰男赴約驚覺被騙 「來都來了」接受3女性服務

    泰國警方日前逮捕3名寮國籍女子，她們不僅涉嫌違法賣淫，還盜用社群網路上面容姣好、身材火辣的女網友照片刊登性交服務廣告。（圖擷取自ข่าวสด官網）

    泰國警方日前逮捕3名寮國籍女子，她們不僅涉嫌違法賣淫，還盜用社群網路上面容姣好、身材火辣的女網友照片刊登性交服務廣告。（圖擷取自ข่าวสด官網）

    2025/08/12 14:58

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日破獲一起 「網路照騙」事件，3名寮國籍女子涉嫌盜用社群網路上面容姣好、身材火辣的女網友照片，藉此刊登性交服務的廣告，誘騙不知情的嫖客赴約，等到嫖客抵達後發現「人圖不符」時，這些女子再主動降價，讓嫖客認為「來都來了」，最終仍願意掏錢接受她們的性服務。

    綜合泰媒報導，根據泰國曼谷警察總局第3分局的報告，他們接獲一名男子檢舉有人進行非法賣淫，這名男子向警方坦言，他透過社群平台X（原推特）預訂性服務，結果他實際見到的人，外表與廣告模特兒完全不符，而且據他所知，不少上門消費的男子都遇過同樣情況。為此，警方展開調查，並安排臥底警員與賣淫團體接觸。

    警方調查後發現，涉案的賣淫團體為3名寮國籍女子經營，她們平時會在社群平台X刊登多張性感照片，以及附帶挑逗性的文字，再附上Line帳號提供外人聯繫。臥底警員透過Line與對方取得性服務的價格與地點後，鎖定哈泰叻地區一間度假村，並在9日展開突擊行動，順利逮捕3名女嫌，同時在房內搜出6支手機、60個保險套與潤滑劑。

    警方透露，3名涉案女嫌分別為27歲的Baitoey、同為27歲的Nan，以及31歲的Paeng。3人向警方供稱，她們確實透過社群平台X招攬客人，但使用的照片並非本人，而是尋找與自己外貌、身材相似的其他女子照片，並附上身材尺寸資料來吸引潛在顧客，若被到場的客人發現「人圖不符」，就會主動降價，讓對方接受繼續進行性服務。

    報導指出，目前3人已被移送警局，根據泰國法律規定，在公開管道刊登廣告、招攬或推薦賣淫，一旦罪名正式成立，違者將面臨6個月至2年有期徒刑，或是被判1萬至4萬泰銖（約新台幣9859元至3.9萬元）罰款，或兩者併科。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播