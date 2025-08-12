靠路人辣照招客！泰男赴約驚覺被騙 「來都來了」接受3女性服務

泰國警方日前逮捕3名寮國籍女子，她們不僅涉嫌違法賣淫，還盜用社群網路上面容姣好、身材火辣的女網友照片刊登性交服務廣告。（圖擷取自ข่าวสด官網）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日破獲一起 「網路照騙」事件，3名寮國籍女子涉嫌盜用社群網路上面容姣好、身材火辣的女網友照片，藉此刊登性交服務的廣告，誘騙不知情的嫖客赴約，等到嫖客抵達後發現「人圖不符」時，這些女子再主動降價，讓嫖客認為「來都來了」，最終仍願意掏錢接受她們的性服務。

綜合泰媒報導，根據泰國曼谷警察總局第3分局的報告，他們接獲一名男子檢舉有人進行非法賣淫，這名男子向警方坦言，他透過社群平台X（原推特）預訂性服務，結果他實際見到的人，外表與廣告模特兒完全不符，而且據他所知，不少上門消費的男子都遇過同樣情況。為此，警方展開調查，並安排臥底警員與賣淫團體接觸。

警方調查後發現，涉案的賣淫團體為3名寮國籍女子經營，她們平時會在社群平台X刊登多張性感照片，以及附帶挑逗性的文字，再附上Line帳號提供外人聯繫。臥底警員透過Line與對方取得性服務的價格與地點後，鎖定哈泰叻地區一間度假村，並在9日展開突擊行動，順利逮捕3名女嫌，同時在房內搜出6支手機、60個保險套與潤滑劑。

警方透露，3名涉案女嫌分別為27歲的Baitoey、同為27歲的Nan，以及31歲的Paeng。3人向警方供稱，她們確實透過社群平台X招攬客人，但使用的照片並非本人，而是尋找與自己外貌、身材相似的其他女子照片，並附上身材尺寸資料來吸引潛在顧客，若被到場的客人發現「人圖不符」，就會主動降價，讓對方接受繼續進行性服務。

報導指出，目前3人已被移送警局，根據泰國法律規定，在公開管道刊登廣告、招攬或推薦賣淫，一旦罪名正式成立，違者將面臨6個月至2年有期徒刑，或是被判1萬至4萬泰銖（約新台幣9859元至3.9萬元）罰款，或兩者併科。

