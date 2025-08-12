美國將俾路支解放軍列為外國恐怖組織 巴基斯坦表態支持

美國國務院宣布，將俾路支解放軍列為外國恐怖組織。圖為該組織2025年襲擊列車。（美聯社）

2025/08/12 14:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國務院近日宣布，將活躍於巴基斯坦與阿富汗的武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）列為外國恐怖組織（FTO），巴基斯坦今（12）日對此表示支持。

根據美聯社報導，美國國務院表示，將俾路支解放軍及其戰鬥部隊馬吉德旅 （Majeed）指定為外國恐怖組織，並將馬吉德旅作為俾路支解放軍別名新增至「全球特別指定恐怖分子」（SDGT）名單中。

請繼續往下閱讀...

美國國務院強調，將俾路支解放軍列為外國恐怖組織的行動，表明川普政府打擊恐怖主義決心。

俾路支解放軍在巴基斯坦俾路支省叛亂頻繁地區發動致命襲擊。該組織在2019年發動多起恐怖攻擊後，首次被列為全球特別指定恐怖分子。

俾路支解放軍2024年說，對喀拉蚩（Karachi）機場附近和俾路支省港口城市瓜達爾（Gwadar）發生的自殺式爆炸事件負責。

俾路支解放軍2025年表示，劫持從路支省首府奎達（Quetta）開往白夏瓦（Peshawar）的賈法爾（Jaffar）列車，造成31名平民和安全人員死亡，300多名乘客被扣為人質。

值得注意的是，美國此次行動正值巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）訪問美國之際。

另外美國與巴基斯坦不到2週前達成1項貿易協定，該協定預計將允許美國公司幫助巴基斯坦開發資源豐富的俾路支省未開發石油儲備，並降低巴基斯坦貿易關稅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法