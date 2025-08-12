為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    以色列公然「滅口」記者！ 人權組織怒控：這就是戰爭罪

    半島電視台特派員夏立夫（Anas al-Sharif）與三名同事、以及一名助理在巴勒斯坦時間10日遭以軍精準轟炸，不幸殉職。（圖擷取自夏立夫IG）

    半島電視台特派員夏立夫（Anas al-Sharif）與三名同事、以及一名助理在巴勒斯坦時間10日遭以軍精準轟炸，不幸殉職。（圖擷取自夏立夫IG）

    2025/08/12 14:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方上週末鎖定狙殺半島電視台 （Al Jazeera） 駐加薩特派員的行動，正對當地僅存的新聞工作者傳遞出一個寒蟬訊息。專家警告，在這場對記者而言異常血腥的衝突中，任何新聞還能從該地區傳出，都已是奇蹟。

    美聯社報導，自2023年10月戰爭爆發以來，保護記者委員會（CPJ）的數據顯示，已有184名巴勒斯坦記者與媒體工作者命喪以色列砲火，相較之下，俄烏戰爭至今的記者死亡人數為18人。由於以色列禁止國際媒體進入加薩 （僅有極少數的官方導覽），全球新聞機構極度依賴當地的巴勒斯坦記者傳遞訊息。

    上週日，半島電視台特派員夏立夫 （Anas al-Sharif）在加薩市最大醫院外的一次空襲中喪生。以色列軍方迅速承認責任，但在未提出證據的情況下，宣稱謝里夫領導一個哈瑪斯小組。此說法在謝里夫生前及其所屬的半島電視台均已否認。

    夏立夫似乎早已預感自己將成為目標，他留下了一段遺言，寫道：「我從未猶豫過要傳達真相…願阿拉為那些保持沉默者作證。」（"so that Allah may bear witness against those who stayed silent."）

    半島電視台新聞總監內格姆 （Salah Negm）11日呼籲其他新聞機構加派人手，強調不能退縮。然而，在加薩從事報導的記者，不僅面臨生命威脅，也與他們報導的對象一樣，掙扎著為家人尋找食物。

    保護記者委員會執行長金斯柏格 （Jodie Ginsberg） 對以色列的行為提出最嚴厲的指控。她表示：「他們基本上是在公開承認一項相當於戰爭罪的行為。」

    金斯柏格警告，以色列之所以能如此肆無忌憚，是因為過去所有攻擊記者的行為都未曾帶來任何後果，國際社會也未能使其承擔責任。

    熱門推播