    首頁　>　國際

    水母軍團突襲！ 法國核電廠被迫停運

    法國格拉沃林核電廠受水母影響而被迫停運；示意圖。（法新社資料照）

    2025/08/12 13:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國最大核電廠之一近日被迫停運，原因竟是一群水母闖入用於冷卻沿海反應爐的取水系統。

    根據英國《衛報》報導，法國核能公司法國電力集團（EDF）表示，位於法國北部的格拉沃林（Gravelines）核電廠3座反應爐於10日晚間被迫關閉，原因是泵站濾筒被「數量龐大且難以預測」的海洋生物塞滿。

    該核電廠原本可供應約500萬戶家庭電力，但由於水母造成堵塞，其第4座反應爐之後也被迫關閉，導致整個核電廠停運。此前，該核電廠另外2座反應爐，已因計畫中的夏季維護工作而停止運作。

    法國電力集團強調，此事件並未影響設施、人員或環境安全。

    格拉沃林核電廠冷卻系統用水來自一條連接北海的運河。北海是幾種原生水母棲息地，夏季水溫較高時，它們經常在海岸線附近出現。

    值得注意的是，水母已對沿海核電廠正常運行造成威脅，因為這些核電廠需要從有水母的海洋中獲取大量冷水來控制溫度。

    蘇格蘭托內斯（Torness）核電廠2021年也因水母堵塞其進水管道上的海藻過濾器，而被迫關閉一週。水母群也導致瑞典、美國、日本核電廠和燃煤電廠關閉，甚至在1999年造成菲律賓的大停電。

