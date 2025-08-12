良心被輾碎！哈瑪斯血淋淋人質影片 反噬以色列媒體反思潮

2025/08/12 13:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列媒體內部一場罕見的、針對加薩人道危機的批判性探討，在哈瑪斯 （Hamas） 近期公布兩支骨瘦如柴的以色列人質影片後，幾乎戛然而止。這場由同情轉為憤怒的輿論逆轉，凸顯了在長達22個月的戰爭創傷下，以色列社會難以正視敵方痛苦的集體困境。

根據路透分析，7月下旬，隨著加薩飢餓平民的影像引發國際譁然，部分以色列媒體開始出現反思聲浪。指標性的第12頻道當家主播萊維 （Yonit Levi） 在播報時直言加薩危機是「道德失敗」；部分大學校長甚至國家大屠殺紀念館都呼籲政府援助飢餓的加薩人。

兩支人質影片 逆轉輿論風向

然而，當哈瑪斯於7月31日公布21歲人質布拉斯拉夫斯基 （Rom Braslavski） 憔悴哭泣的影片，3天後又公布24歲人質大衛 （Evyatar David） 稱「被迫自掘墳墓」的畫面後，以色列國內的氛圍急轉直下。原先對加薩平民日益增長的同情心，瞬間被對人質處境的憤怒與創傷所淹沒。

以色列發行量最大的報紙《今日以色列報》（Yisrael Hayom） 副總編輯達岡 （Uri Dagon） 坦言，在人質仍被扣押的情況下，以色列人「沒有能力去感受另一方的痛苦」。他並反擊外國媒體，質疑為何大篇幅報導加薩飢民，卻未給予以色列人質同樣的關注。

特拉維夫大學專研媒體的資深研究員霍列夫 （Harel Chorev） 指出，去年10月7日攻擊後，多數巴勒斯坦人支持哈瑪斯的民調，以及加薩民眾對人質施暴的影像，都在以色列人心中種下了難以抹滅的怨恨。

與此同時，理納坦雅胡的政府也加劇了對媒體的壓力。其內閣已下令禁止官員與左傾的《國土報》（Haaretz） 對話，並停止政府廣告投放，指控該報在戰時支持「國家公敵」。媒體專家夏皮拉 （Asa Shapira） 警告，政府的舉動，正對媒體報導產生寒蟬效應，讓頻道在決定報導內容時，除了考量公眾關注，也多了對政府不悅的恐懼。

