林佳龍訪日讓中國氣到跳腳！ 突取消中日農業會談

外交部長林佳龍7月底訪日，讓中國氣得在最後一刻取消中日農業會談。圖為林佳龍和高市早苗等人合照。（圖擷自古屋圭司臉書）

2025/08/12 12:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部部長韓俊，原定今天（12日）要在東京和日本農林水產大臣小泉進次郎會晤，不過，中日多名外交消息人士透露，由於台灣外交部長林佳龍7月底罕見訪日，讓中國在最後一刻取消中日農業會談，可能是習近平等層面的領導做出的指示。

據《產經新聞》報導，中國農業農村部部長韓俊昨天（11日）和南韓農林畜產食品部長開會後，原定12日赴日和小泉進次郎碰面，主要是針對國產植物品種避免外流等合作進行討論，但中方突然取消會議。

請繼續往下閱讀...

據了解，影響中國做出此舉的原因之一，似乎和林佳龍訪日有關，林佳龍當時和下任自民黨總裁熱門人選眾議員高市早苗等人會晤，日華議員懇談會（簡稱日華懇）會長古屋圭司也在臉書發文歡迎，由於台日雙方並沒有正式外交關係，因此台灣外交部長任內公開訪日實屬罕見。

中國外交部7月底曾為此召見日本駐北京大使館首席公使橫地晃抗議，不過，日本政府方面指稱他們不會受到中國影響，小泉進次郎於本月9日至11日訪韓期間，仍然和台灣農業官員見面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法