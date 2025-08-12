加薩沒飢荒？ 澳洲總理痛斥：納坦雅胡「否認」人道危機

澳洲總理艾班尼斯。（路透）

2025/08/12 14:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡近日否定加薩存在飢荒，甚至稱其為謊言，消息曝光引發外界怒轟。對此，澳洲總理艾班尼斯今表示，納坦雅胡對加薩走廊人道情勢「處於否認狀態」，並指出這是澳洲決定承認巴勒斯坦國的原因之一，此舉將在9月聯合國大會上正式宣布，也是澳洲首度做出此承認。

根據《路透》報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）11日宣布，澳洲將承認巴勒斯坦國，並已從巴勒斯坦自治政府獲得承諾，包括激進組織哈瑪斯（Hamas）將不會參與任何未來國家事務。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯今（12日）表示，他上週與納坦雅胡通話時，「他再次重申公開說過的話，即否認對無辜加薩人造成的後果」，顯示以方不願傾聽盟友意見。

艾班尼斯強調，此決定是在法國、英國、加拿大等國近期相繼表態承認巴勒斯坦後做出的，目的在於增加國際對以國的壓力。

艾班尼斯此番言論引發國內爭議。澳洲自由黨黨魁蕾伊（Sussan Ley）批評，這打破長期對以巴政策的跨黨共識，恐損害與美方的關係。她認為，這項決定是對反對巴勒斯坦建國的主要盟友美國的「不尊重」、「我們永遠不會走這一步，因為我們的原則是，承認應該發生在巴勒斯坦和以色列『兩國方案』（Two-state solution）落實之後，而不是之前。」

報導分析，艾班尼斯領導的工黨今年5月大選勝出並擴大多數席次，但先前對於承認巴勒斯坦國態度保守。不過，近來以色列宣稱計畫接管加薩，加上當地飢荒與營養不良報告頻傳，促使當地民意急遽轉向。

隨著人道主義危機的惡化，數萬名示威者本月初赴雪梨港灣大橋遊行，呼籲當局向加薩提供人道援助；福林德斯大學國際關係高級講師傑娜爾（Jessica Genauer）指出，「這項決定是受到近幾個月來澳洲民眾情緒的影響，多數澳洲人希望看到加薩的人道危機立即結束。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法