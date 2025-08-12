為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國男大生巴西渡假遭下藥昏迷 醒來戶頭損失超過60萬元

    巴西伊帕內瑪海灘是許多人心中的渡假勝地，資料照。（美聯社）

    巴西伊帕內瑪海灘是許多人心中的渡假勝地，資料照。（美聯社）

    2025/08/12 13:10

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國2名男大生於8日至巴西伊帕內瑪（Ipanema）海灘渡假時，遭到3名女子下藥搶劫，因藥物作用跌跌撞撞走到路邊，最後被人目擊昏倒在沙灘上，醒來更發現銀行戶頭超過1.6萬英鎊（約64.39萬新台幣）都被偷走。

    《每日星報》報導，英國2名男大生至里約熱內盧伊帕內瑪海灘渡假，8日時在森巴舞會上認識2名女子，相談甚歡後又約在1家酒吧喝酒。

    隨後其中1名男大生被人發現神情恍惚，一路搖搖晃晃走到路邊，最終直接倒在沙灘上，而又有人看到與他喝酒的2名女子匆忙走出，在與另1名同伴會合後，便急忙攔下1輛計程車逃離現場。

    男大生表示，自己在2名女子給他喝1杯雞尾酒後便昏倒，等他再次醒來時，發現已經身處急診室，而這時銀行戶頭卻已經損失超過1.6萬英鎊（約64.39萬新台幣），就連手機也一並被偷走。

    警方在接獲報案後火速逮捕3名嫌疑人，經過調查後發現她們是專門接待遊客的性工作者，當中還有1人之前就曾因同類罪行被判監禁6個月，而現在又有重操舊業的嫌疑。

    警方目前已出動特別小組調查此案，並提醒遊客，與陌生人往來時須保持警惕，尤其是對方給予的飲料更要小心謹慎應對。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播