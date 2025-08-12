英國男大生巴西渡假遭下藥昏迷 醒來戶頭損失超過60萬元

巴西伊帕內瑪海灘是許多人心中的渡假勝地，資料照。（美聯社）

2025/08/12 13:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國2名男大生於8日至巴西伊帕內瑪（Ipanema）海灘渡假時，遭到3名女子下藥搶劫，因藥物作用跌跌撞撞走到路邊，最後被人目擊昏倒在沙灘上，醒來更發現銀行戶頭超過1.6萬英鎊（約64.39萬新台幣）都被偷走。

據《每日星報》報導，英國2名男大生至里約熱內盧伊帕內瑪海灘渡假，8日時在森巴舞會上認識2名女子，相談甚歡後又約在1家酒吧喝酒。

隨後其中1名男大生被人發現神情恍惚，一路搖搖晃晃走到路邊，最終直接倒在沙灘上，而又有人看到與他喝酒的2名女子匆忙走出，在與另1名同伴會合後，便急忙攔下1輛計程車逃離現場。

男大生表示，自己在2名女子給他喝1杯雞尾酒後便昏倒，等他再次醒來時，發現已經身處急診室，而這時銀行戶頭卻已經損失超過1.6萬英鎊（約64.39萬新台幣），就連手機也一並被偷走。

警方在接獲報案後火速逮捕3名嫌疑人，經過調查後發現她們是專門接待遊客的性工作者，當中還有1人之前就曾因同類罪行被判監禁6個月，而現在又有重操舊業的嫌疑。

警方目前已出動特別小組調查此案，並提醒遊客，與陌生人往來時須保持警惕，尤其是對方給予的飲料更要小心謹慎應對。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

