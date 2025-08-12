為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    泰國少年「考試少2分」暴氣 教室內狂毆老師嗆：妳該去當學生

    泰國17歲少年因不滿考試成績沒有滿分，而對數學老師大打出手。（本報合成，擷取自คอข่าวเพชรบูรณ์/FB）

    泰國17歲少年因不滿考試成績沒有滿分，而對數學老師大打出手。（本報合成，擷取自คอข่าวเพชรบูรณ์/FB）

    2025/08/12 13:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部烏泰他尼府一所高中驚傳學生暴力攻擊師長事件，一名17歲男學生因對數學考試僅獲18分（滿分20分）不滿，認為自己答題正確卻未拿到滿分，憤而對女老師拳打腳踢，造成對方鼻青臉腫、肋骨嚴重受傷。

    綜合泰媒報導，當時這位數學老師正在公布考試成績，該學生質疑分數過低，老師解釋雖然答案正確，但因未按要求展示解題過程而扣分，並建議他若有異議可請其他老師評估。

    學生一度離開並尋求其他教職員意見，但隨後返回教室，再度要求加分未果，臨走前還踢翻老師桌子。約十分鐘後，他憤怒折返，要求老師道歉，遭拒後立即揮拳攻擊，對老師連續拳打腳踢十多下，甚至狂打老師頭部，同學試圖阻止未果，直到另一名男老師趕到才制止暴行。

    事後，學生持續辱罵老師，甚至嘲諷「你最好去當學生而不是老師，這是你應得的」。受害女老師雙眼瘀傷、頭部腫脹、肋骨受傷，已向警方報案。學生家長隨後代為道歉，但校方決定將其停學，最終該男生自行退學。至今案件法律程序尚無進展，學生及家人亦拒絕媒體訪問。

