美公路巡警攔超速車 查獲非法移民運逾93公斤毒品

2025/08/12 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國南達科他州州長週一宣布，該州高速公路巡警在「草原雷霆行動」中破獲該州史上最大宗毒品走私案，查扣重達207磅（約93公斤）、市價高達1200萬美元（約新台幣3.5億元）的甲基安非他命，嫌犯為42歲非法移民，目前已進入移民遣返程序。

南達科他州州長羅登（Larry Rhoden）當地時間11日發布消息提及，42歲男子駕車行經南達州斯特吉斯（Sturgis）境內的90號州際公路時，因超速遭高速公路巡警攔查，距懷俄明州邊界約160公里，員警在攔檢過程中察覺這名男子行跡可疑，由警犬進行檢測後，嗅出車內藏有可疑氣味，經詳細搜索車內找到總重207.24磅的甲基安非他命，大約等同1隻成年黑熊體重。

當地警方估計這批毒品市價約1200萬美元，除了甲基安非他，車輛也遭扣押，男嫌當場被捕，依二級毒品販運與製造重罪、二級管制藥物持有重罪，以及持有或使用毒品用具輕罪被起訴。

羅登說，「我們正在採取行動，保護南達科他州人民免受罪犯與毒販威脅。這次破獲創紀錄的毒品案，展現了高速公路巡警的專業能力」，將持續透過「草原雷霆行動」（Operation: Prairie Thunder）確保州境安全與自由。

